ЗМІ: США готують нові санкції проти танкерів, що перевозять російську нафту

Адміністрація Джо Байдена планує запровадити додаткові санкції проти Росії, націлившись на її нафтові доходи за допомогою дій проти танкерів, що перевозять російську нафту.

Про це повідомили Reuters в неділю два джерела, обізнані з цим питанням, передає "Європейська правда".

За словами джерел, адміністрація Байдена планує запровадити санкції проти танкерів, які перевозять російську нафту, що продається вище встановленої на Заході ціни в 60 доларів за барель. Росія використовує так званий тіньовий флот зі старих кораблів, щоб обійти обмеження. Багато з цих суден менш безпечні і схильні до розливу нафти, кажуть експерти з судноплавства.

Після вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року США наклали санкції на десятки таких кораблів з флоту, який, за оцінками, налічує сотні, щоб зменшити її можливості фінансувати вторгнення.

"Це буде великий пакет", - сказало одне з джерел. Інше джерело повідомило, що санкції, ймовірно, також включатимуть заходи проти осіб, причетних до деяких мереж, які торгують нафтою за цінами, що перевищують верхню межу.

Адміністрація президента Джо Байдена намагається посилити підтримку України до того, як обраний президент Дональд Трамп вступить на посаду 20 січня, враховуючи часті скарги лідера республіканців на вартість підтримки України з боку США.

Наразі незрозуміло, яким буде підхід Трампа до санкцій проти Росії.

Минулого місяця міністр фінансів США Джанет Єллен заявила агентству Reuters, що США розглядають можливість подальших санкцій щодо танкерів і не виключають введення санкцій проти китайських банків, оскільки вони прагнуть зменшити доходи Росії від продажу нафти і обмежити її доступ до іноземних поставок для підтримки війни в Україні.

Раніше стало відомо, що адміністрація Джо Байдена обговорює можливість запровадження нових "серйозних санкцій" проти російського енергетичного сектору до кінця свого терміну.

Перед цим Bloomberg повідомляв, що країни "Групи семи" обговорюють можливе зниження так званої стелі цін на російську нафту, що транспортується морем, аби обмежити нафтові доходи Росії.

Також нагадаємо, що ЄС 16 грудня ухвалив 15-й пакет санкцій проти Росії, покликаний протидіяти обходу санкцій через націленість на російський "тіньовий флот" та послабити російський військово-промисловий комплекс.