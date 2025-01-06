Фінансові новини
- |
- 06.01.25
- |
- 17:09
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Аналіз особливостей системи оподаткування в Португалії
09:32 06.01.2025 |
Португалія має розвинену і багаторівневу систему оподаткування, що охоплює як фізичних, так і юридичних осіб. Розглянемо основні податки, що діють у країні.
Податки для юридичних осіб включають:
* Податок на прибуток компаній (IRC): Стандартна ставка становить 21%. Для малих і середніх підприємств з оподатковуваним прибутком до €25 000 може застосовуватися знижена ставка в 17%.
* Додатково стягується муніципальний податок до 1,5% і державний додатковий податок за ставками від 3% до 9% з прибутку, що перевищує певні пороги
* Податок на додану вартість (IVA): Стандартна ставка ПДВ становить 23%. Для деяких товарів і послуг діють знижені ставки: 13% і 6%.
* Податок на дивіденди: Дивіденди, що виплачуються резидентам, оподатковуються за ставкою 28%. Для нерезидентів ставка також становить 28%, проте може бути знижена відповідно до угод про уникнення подвійного оподаткування
Податки для фізичних осіб:
* Прибутковий податок (IRS): Застосовується прогресивна шкала ставок від 14,5% до 48%, залежно від річного доходу
* Податкові резиденти обкладаються податком на світовий дохід, а нерезиденти - тільки на доходи, отримані з джерел у Португалії, за фіксованою ставкою 25%
* Соціальні внески: Співробітники сплачують 11% від заробітної плати, а роботодавці - 23,75%
* Податок на приріст капіталу: Прибуток від продажу нерухомості або інших активів оподатковується за ставкою 28% для резидентів і нерезидентів
Інші податки та збори:
* Податок на передачу нерухомості (IMT): Застосовується при купівлі нерухомості; ставка залежить від вартості та типу об'єкта.
* Муніципальний податок на нерухомість (IMI): Щорічний податок, ставка якого варіюється від 0,3% до 0,45% для міської нерухомості і близько 0,8% для сільської.
* Гербовий збір: Стягується при певних операціях, таких як дарування або успадкування майна, за ставкою 10% для одержувачів, які не є прямими родичами
Португалія також пропонує спеціальні податкові режими, такі як статус «Нерегулярного резидента» (NHR), що надає пільги для нових резидентів, включно зі зниженими ставками податку на певні види доходів. Податкова система Португалії характеризується прогресивністю і різноманітністю податків, що вимагає ретельного планування при веденні бізнесу або переїзді в країну. Рекомендується консультуватися з професійними податковими консультантами для забезпечення відповідності актуальним вимогам законодавства та оптимізації податкового навантаження.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Президент Австрії доручив сформувати уряд лідеру проросійської Партії свободи
ТОП-НОВИНИ
|Онлайн-послуга відстрочки частково відновила роботу в «Резерв+» після атаки
|Будь-яке припинення вогню з РФ має передбачати гарантії безпеки для України - Зеленський
|Зеленський про порядок переговорів: Не втрьох, а спочатку з Трампом, потім – із Путіним
|Майка Джонсона переобрали спікером Палати представників США
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|У Німеччині назвали «тривожним дзвінком» ультраправого кандидата на прем'єра в Австрії
|Президент Австрії доручив сформувати уряд лідеру проросійської Партії свободи
|У Лондоні закликали передати Києву заморожені активи РФ
|Байден заборонив буріння нафти на узбережжі Атлантичного та Тихого океанів
|Макрон закликав Україну до «реалістичних дискусій» з територіальних питань
|Вперше в історії: У Великій Британії вітер обігнав газ у виробництві електрики
Бізнес
|До позова Ілона Маска проти OpenAI приєднуються великі технологічні інвестори
|Легкові авто, що ввозяться і виробляються в Україні, з 1 січня мають відповідати еконормам Євро 6
|Китайська SAIC побудує завод у Єгипті та почне випускати там недорогий седан MG5
|У 2024 році найбагатші люди світу рекордно наростили свої статки
|Frore Systems та Samsung анонсують ноутбук з твердотілим охолодженням AirJet — на 50% краща продуктивність та на 16% більший акумулятор
|48-й рік поспіль Ford F-Series став найбільш популярним пікапом в Америці
|Водень програє? Toyota продала в листопаді лише 134 електромобілі на паливних елементах (FCEV)