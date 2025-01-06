Аналіз особливостей системи оподаткування в Португалії





Португалія має розвинену і багаторівневу систему оподаткування, що охоплює як фізичних, так і юридичних осіб. Розглянемо основні податки, що діють у країні.

Податки для юридичних осіб включають:

* Податок на прибуток компаній (IRC): Стандартна ставка становить 21%. Для малих і середніх підприємств з оподатковуваним прибутком до €25 000 може застосовуватися знижена ставка в 17%.

* Додатково стягується муніципальний податок до 1,5% і державний додатковий податок за ставками від 3% до 9% з прибутку, що перевищує певні пороги

* Податок на додану вартість (IVA): Стандартна ставка ПДВ становить 23%. Для деяких товарів і послуг діють знижені ставки: 13% і 6%.

* Податок на дивіденди: Дивіденди, що виплачуються резидентам, оподатковуються за ставкою 28%. Для нерезидентів ставка також становить 28%, проте може бути знижена відповідно до угод про уникнення подвійного оподаткування

Податки для фізичних осіб:

* Прибутковий податок (IRS): Застосовується прогресивна шкала ставок від 14,5% до 48%, залежно від річного доходу

* Податкові резиденти обкладаються податком на світовий дохід, а нерезиденти - тільки на доходи, отримані з джерел у Португалії, за фіксованою ставкою 25%

* Соціальні внески: Співробітники сплачують 11% від заробітної плати, а роботодавці - 23,75%

* Податок на приріст капіталу: Прибуток від продажу нерухомості або інших активів оподатковується за ставкою 28% для резидентів і нерезидентів

Інші податки та збори:

* Податок на передачу нерухомості (IMT): Застосовується при купівлі нерухомості; ставка залежить від вартості та типу об'єкта.

* Муніципальний податок на нерухомість (IMI): Щорічний податок, ставка якого варіюється від 0,3% до 0,45% для міської нерухомості і близько 0,8% для сільської.

* Гербовий збір: Стягується при певних операціях, таких як дарування або успадкування майна, за ставкою 10% для одержувачів, які не є прямими родичами

Португалія також пропонує спеціальні податкові режими, такі як статус «Нерегулярного резидента» (NHR), що надає пільги для нових резидентів, включно зі зниженими ставками податку на певні види доходів. Податкова система Португалії характеризується прогресивністю і різноманітністю податків, що вимагає ретельного планування при веденні бізнесу або переїзді в країну. Рекомендується консультуватися з професійними податковими консультантами для забезпечення відповідності актуальним вимогам законодавства та оптимізації податкового навантаження.