Порівняння вартості ведення бізнесу на Балканах: аналіз і ключові висновки





Ведення бізнесу на Балканах приваблює підприємців завдяки різноманітності податкових режимів, порівняно низьким операційним витратам і зростаючим економічним можливостям. У цьому огляді розглядаються ключові показники ведення бізнесу у восьми країнах регіону: Північній Македонії, Болгарії, Сербії, Хорватії, Чорногорії, Косові, Албанії, Боснії і Герцеговині.

1. легкість ведення бізнесу (Рейтинг Doing Business 2020)

Країни розташовані за рейтингом від кращого до гіршого:

Північна Македонія - 17 місце (лідер регіону)

Сербія - 44 місце

Чорногорія - 50 місце

Хорватія - 51 місце

Косово - 57 місце

Болгарія - 61 місце

Албанія - 82 місце

Боснія і Герцеговина - 90 місце

Висновок: Північна Македонія пропонує найкращі умови для бізнесу в регіоні, тоді як Боснія та Албанія перебувають наприкінці списку і потребують поліпшень у діловому кліматі.

2. Податкове навантаження

Країни ранжовані за ставкою податку на прибуток (від меншої до більшої):

Чорногорія: податок на прибуток - 9%, ПДВ - 21%, податок на дивіденди - 9%

Болгарія: податок на прибуток - 10%, ПДВ - 20%, податок на дивіденди - 5%

Північна Македонія: податок на прибуток - 10%, ПДВ - 18%, податок на дивіденди - 10%

Косово: податок на прибуток - 10%, ПДВ - 18%, податок на дивіденди - 0%

Боснія і Герцеговина: податок на прибуток - 10%, ПДВ - 17%, податок на дивіденди - 5%.

Хорватія: податок на прибуток - 10%-18%, ПДВ - 25%, податок на дивіденди - 10%

Сербія: податок на прибуток - 15%, ПДВ - 20%, податок на дивіденди - 15%

Албанія: податок на прибуток - 15%, ПДВ - 20%, податок на дивіденди - 8%.

Висновок: Найнижче податкове навантаження на прибуток - у Чорногорії (9%), а податок на дивіденди відсутній у Косово.

3. Реєстрація компанії

Держмито: €50-€150

Нотаріальні послуги: €30-€200

Банківський депозит: Не потрібен

Висновок: Процес реєстрації компанії на Балканах відносно недорогий і швидкий, з мінімальними вимогами до банківського депозиту.

4. Середня зарплата (€ на місяць)

Країни розташовані за спаданням середньої зарплати:

Хорватія: €1,150

Болгарія: €830

Сербія: €770

Чорногорія: €730

Боснія і Герцеговина: €650

Північна Македонія: €640

Албанія: €520

Косово: €450

Висновок: Найвищі зарплати - у Хорватії (€1,150) і Болгарії (€830). У Косово та Албанії - найнижчі показники, що знижує витрати на персонал, але може ускладнити пошук кваліфікованих фахівців.

5. Оренда офісів (€/м²/міс)

Країни розподілені за зменшенням вартості оренди:

Сербія (Белград): €15-€25

Хорватія (Загреб): €14-€24

Боснія і Герцеговина (Сараєво): €12-€22

Албанія (Тирана): €10-€20

Північна Македонія (Скоп'є): €10-€20

Чорногорія (Подгориця): €10-€18

Косово (Приштина): €8-€15

Висновок: Найдоступніша оренда офісів - у Косово, найвища - у Сербії та Хорватії.

6. Комунальні послуги (офіс 85 м², €/міс)

Країни розташовані за зменшенням вартості комунальних послуг:

Хорватія: €160

Сербія: €150

Чорногорія: €140

Боснія і Герцеговина: €130

Болгарія: €130

Північна Македонія: €125

Албанія: €120

Косово: €110

Висновок: Косово залишається найдоступнішим регіоном за вартістю комунальних послуг, а Хорватія лідирує за найвищими витратами.

7. Інтернет і зв'язок (€/міс)

Країни розподілені за зменшенням вартості інтернету:

Хорватія: €35

Сербія: €30

Албанія: €25

Болгарія: €25

Косово: €20

Висновок: Найдешевший інтернет - у Косово (€20) і Болгарії (€25). У Хорватії вартість інтернету вища за середню по регіону.

Підсумковий аналіз:

Для мінімізації податків: Чорногорія, Болгарія, Косово.

Для розвиненої інфраструктури та високої кваліфікації співробітників: Хорватія, Сербія.

Для старту з мінімальними витратами: Косово, Албанія.

Для стабільності та доступу до ЄС: Хорватія і Болгарія.

Балканський регіон пропонує різноманітні можливості для бізнесу. Вибір країни залежить від конкретних пріоритетів компанії: чи то податкове навантаження, чи то вартість робочої сили, чи то операційні витрати.