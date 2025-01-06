Фінансові новини
- |
- 06.01.25
- |
- 17:09
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Я не можу змінити напрям вітру, але я можу налаштувати вітрила, щоб завжди добиратися до місця призначення"
Джиммі Дін
Порівняння вартості ведення бізнесу на Балканах: аналіз і ключові висновки
09:22 06.01.2025 |
Ведення бізнесу на Балканах приваблює підприємців завдяки різноманітності податкових режимів, порівняно низьким операційним витратам і зростаючим економічним можливостям. У цьому огляді розглядаються ключові показники ведення бізнесу у восьми країнах регіону: Північній Македонії, Болгарії, Сербії, Хорватії, Чорногорії, Косові, Албанії, Боснії і Герцеговині.
1. легкість ведення бізнесу (Рейтинг Doing Business 2020)
Країни розташовані за рейтингом від кращого до гіршого:
Північна Македонія - 17 місце (лідер регіону)
Сербія - 44 місце
Чорногорія - 50 місце
Хорватія - 51 місце
Косово - 57 місце
Болгарія - 61 місце
Албанія - 82 місце
Боснія і Герцеговина - 90 місце
Висновок: Північна Македонія пропонує найкращі умови для бізнесу в регіоні, тоді як Боснія та Албанія перебувають наприкінці списку і потребують поліпшень у діловому кліматі.
2. Податкове навантаження
Країни ранжовані за ставкою податку на прибуток (від меншої до більшої):
Чорногорія: податок на прибуток - 9%, ПДВ - 21%, податок на дивіденди - 9%
Болгарія: податок на прибуток - 10%, ПДВ - 20%, податок на дивіденди - 5%
Північна Македонія: податок на прибуток - 10%, ПДВ - 18%, податок на дивіденди - 10%
Косово: податок на прибуток - 10%, ПДВ - 18%, податок на дивіденди - 0%
Боснія і Герцеговина: податок на прибуток - 10%, ПДВ - 17%, податок на дивіденди - 5%.
Хорватія: податок на прибуток - 10%-18%, ПДВ - 25%, податок на дивіденди - 10%
Сербія: податок на прибуток - 15%, ПДВ - 20%, податок на дивіденди - 15%
Албанія: податок на прибуток - 15%, ПДВ - 20%, податок на дивіденди - 8%.
Висновок: Найнижче податкове навантаження на прибуток - у Чорногорії (9%), а податок на дивіденди відсутній у Косово.
3. Реєстрація компанії
Держмито: €50-€150
Нотаріальні послуги: €30-€200
Банківський депозит: Не потрібен
Висновок: Процес реєстрації компанії на Балканах відносно недорогий і швидкий, з мінімальними вимогами до банківського депозиту.
4. Середня зарплата (€ на місяць)
Країни розташовані за спаданням середньої зарплати:
Хорватія: €1,150
Болгарія: €830
Сербія: €770
Чорногорія: €730
Боснія і Герцеговина: €650
Північна Македонія: €640
Албанія: €520
Косово: €450
Висновок: Найвищі зарплати - у Хорватії (€1,150) і Болгарії (€830). У Косово та Албанії - найнижчі показники, що знижує витрати на персонал, але може ускладнити пошук кваліфікованих фахівців.
5. Оренда офісів (€/м²/міс)
Країни розподілені за зменшенням вартості оренди:
Сербія (Белград): €15-€25
Хорватія (Загреб): €14-€24
Боснія і Герцеговина (Сараєво): €12-€22
Албанія (Тирана): €10-€20
Північна Македонія (Скоп'є): €10-€20
Чорногорія (Подгориця): €10-€18
Косово (Приштина): €8-€15
Висновок: Найдоступніша оренда офісів - у Косово, найвища - у Сербії та Хорватії.
6. Комунальні послуги (офіс 85 м², €/міс)
Країни розташовані за зменшенням вартості комунальних послуг:
Хорватія: €160
Сербія: €150
Чорногорія: €140
Боснія і Герцеговина: €130
Болгарія: €130
Північна Македонія: €125
Албанія: €120
Косово: €110
Висновок: Косово залишається найдоступнішим регіоном за вартістю комунальних послуг, а Хорватія лідирує за найвищими витратами.
7. Інтернет і зв'язок (€/міс)
Країни розподілені за зменшенням вартості інтернету:
Хорватія: €35
Сербія: €30
Албанія: €25
Болгарія: €25
Косово: €20
Висновок: Найдешевший інтернет - у Косово (€20) і Болгарії (€25). У Хорватії вартість інтернету вища за середню по регіону.
Підсумковий аналіз:
Для мінімізації податків: Чорногорія, Болгарія, Косово.
Для розвиненої інфраструктури та високої кваліфікації співробітників: Хорватія, Сербія.
Для старту з мінімальними витратами: Косово, Албанія.
Для стабільності та доступу до ЄС: Хорватія і Болгарія.
Балканський регіон пропонує різноманітні можливості для бізнесу. Вибір країни залежить від конкретних пріоритетів компанії: чи то податкове навантаження, чи то вартість робочої сили, чи то операційні витрати.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Президент Австрії доручив сформувати уряд лідеру проросійської Партії свободи
ТОП-НОВИНИ
|Онлайн-послуга відстрочки частково відновила роботу в «Резерв+» після атаки
|Будь-яке припинення вогню з РФ має передбачати гарантії безпеки для України - Зеленський
|Зеленський про порядок переговорів: Не втрьох, а спочатку з Трампом, потім – із Путіним
|Майка Джонсона переобрали спікером Палати представників США
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|У Німеччині назвали «тривожним дзвінком» ультраправого кандидата на прем'єра в Австрії
|Президент Австрії доручив сформувати уряд лідеру проросійської Партії свободи
|У Лондоні закликали передати Києву заморожені активи РФ
|Байден заборонив буріння нафти на узбережжі Атлантичного та Тихого океанів
|Макрон закликав Україну до «реалістичних дискусій» з територіальних питань
|Вперше в історії: У Великій Британії вітер обігнав газ у виробництві електрики
Бізнес
|До позова Ілона Маска проти OpenAI приєднуються великі технологічні інвестори
|Легкові авто, що ввозяться і виробляються в Україні, з 1 січня мають відповідати еконормам Євро 6
|Китайська SAIC побудує завод у Єгипті та почне випускати там недорогий седан MG5
|У 2024 році найбагатші люди світу рекордно наростили свої статки
|Frore Systems та Samsung анонсують ноутбук з твердотілим охолодженням AirJet — на 50% краща продуктивність та на 16% більший акумулятор
|48-й рік поспіль Ford F-Series став найбільш популярним пікапом в Америці
|Водень програє? Toyota продала в листопаді лише 134 електромобілі на паливних елементах (FCEV)