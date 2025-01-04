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АНАЛІТИКА

Фінський суд підтримав затримання танкера «тіньового флоту», що пошкодив кабелі

 

Фінляндія отримала дозвіл утримувати затриманий танкер з "тіньового флоту", який пошкодив енергетичний кабель і чотири кабелі зв'язку в Балтійському морі минулого тижня, постановив суд.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Танкер Eagle S був затриманий поліцією 28 грудня. Дослідження морського дна виявили численні сліди, які свідчать, що судно тягнуло свій якір під час інциденту.

Це вже третій випадок за трохи більше року, коли якір корабля пошкодив підводну інфраструктуру в Балтійському морі.

У п'ятницю Окружний суд Гельсінкі відхилив клопотання судноплавної компанії Caravella LLC зі Сполучених Арабських Еміратів про припинення затримання танкера, згідно з електронною відповіддю на запити.

Судно, яке плаває під прапором Островів Кука, ідентифікували як частину так званого "тіньового флоту", що транспортує російські нафтопродукти.

Наразі воно затримане в порту на півдні Фінляндії. Танкер розслідується за підозрою в скоєнні тяжких злочинів, зокрема за нанесення серйозної шкоди майну та втручання в системи зв'язку.
За матеріалами: Економічна правда
 

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