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У США пропонують заборонити дрони з Китаю та Росії
16:01 03.01.2025 |
Міністерство торгівлі США винесло на обговорення пропозицію про захист технологій і ланцюжка поставок безпілотників від іноземного втручання, передусім з боку Росії та Китаю.
Про це пише "Європейська правда" з посиланням на ABC News.
Бюро промисловості і безпеки Мінторгу США пропонує запровадити правило, згідно з яким участь іноземних супротивників у ланцюгах постачання дронів може призвести до отримання віддаленого доступу до них і витоку конфіденційних даних.
Якщо це правило буде втілене в життя, то обмежить або навіть заборонить безпілотники з Китаю - джерела більшості комерційних дронів, що продаються у США.
Міністерство торгівлі США до 4 березня хоче отримати відгуки про те, як використовується інформація з безпілотників і як це може становити загрозу національній безпеці з боку супротивників.
"Захист ланцюжка постачання технологій безпілотних авіаційних систем має вирішальне значення для захисту нашої національної безпеки. Це важливий крок у захисті Сполучених Штатів від вразливостей, які створюють іноземні суб'єкти", - прокоментувала міністерка торгівлі США Джина Раймондо.
Про зусилля адміністрації США стало відомо після виявлення масштабної китайської кібератаки на американське Міністерство фінансів.
Крім того, раніше у США повідомляли про все більшу кількість випадків прольоту невідомих дронів у різних частинах країни.
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