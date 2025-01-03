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США зберегли статус найбільшого у світі експортера зрідженого газу у 2024 році
15:58 03.01.2025 |
Сполучені Штати третій рік поспіль зберігають статус найбільшого у світі експортера зрідженого газу. У 2024 році США експортували 88,3 млн тонн ЗПГ, що на 4,5% або на 3,8 млн тонн більше, ніж роком раніше, повідомляє агентство Reuters.
У грудні експорт ЗПГ зі США становив 8,5 млн тонн, що лише на 0,1 млн тонн менше за історичний рекорд місячного експорту, зафіксований у грудні 2023 року.
На Європу припало 55% від загального обсягу експорту ЗПГ зі США минулого року, 34% - на Азію, решта 11% - на Латинську Америку. Також було відправлено кілька партій на Близький Схід, переважно до Єгипту та Йорданії.
Очікується, що у 2025 році США продовжить нарощувати експорт завдяки запуску двох нових заводів у Техасі та Луїзіані. Нові потужності збільшать виробництво ЗПГ на 30 млн тонн на рік.
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