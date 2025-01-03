Прем'єр Гренландії посилив кампанію за незалежність від Данії

Прем'єр-міністр Гренландії Муте Егеде під час новорічної промови підкреслив своє прагнення до незалежності острова від Данії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство Reuters.

Промова Егеде прозвучала після коментарів новообраного президента США Дональда Трампа, який висловив бажання "володіти і контролювати" Гренландію.

"Настав час нам самим зробити крок і сформувати наше майбутнє, в тому числі щодо того, з ким ми будемо тісно співпрацювати і хто буде нашими торговими партнерами", - сказав Егеде.

В останні роки рух за незалежність набрав сили в Гренландії. Частково - через викриття неправомірних дій данської влади в 20-му столітті, в тому числі кампанії з примусового контролю народжуваності, розпочатої в 1960-х роках.

Гренландія була данською колонією до 1953 року. Зараз вона є самоврядною територією Данії і в 2009 році отримала право вимагати незалежності шляхом голосування. У 2023 році уряд Гренландії представив свій перший проєкт конституції.

"Історія та сучасні умови показали, що наша співпраця з Королівством Данія не досягла успіху у створенні повної рівності", - сказав Егеде.

"Настав час для нашої країни зробити наступний крок. Як і інші країни світу, ми повинні працювати над усуненням перешкод для співпраці - які ми можемо описати як кайдани колоніалізму - і рухатися вперед", - сказав він.

Він додав, що рішення про незалежність має прийняти народ Гренландії, але не сказав, коли може відбутися голосування.

Уряд Гренландії двічі відхиляв пропозиції Трампа про купівлю острова - у 2019 році і минулого року. При цьому Егеде стверджував, що "Гренландія - наша. Ми не продаємося і ніколи не будемо продаватися".

Столиця Гренландії Нуук розташована ближче до Нью-Йорка, ніж до столиці Данії Копенгагена.

Незважаючи на багатство мінеральних, нафтових і газових ресурсів, економіка Гренландії залишається крихкою, сильно залежачи від рибальства і щорічних грантів від Данії.

До 6 квітня в Гренландії мають відбутися парламентські вибори.