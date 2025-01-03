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АНАЛІТИКА

Нестача російського газу паралізувала промисловість Придністров'я - Reuters

 

Припинення постачання російського газу до сепаратистського регіону Придністров'я змусило закрити всі промислові компанії, крім виробників продуктів харчування, заявив чиновник регіону 2 січня.

Переважно російськомовна територія з приблизно 450 тис. людей, яка відокремилася від Молдови у 1990-х роках після розпаду Радянського Союзу, зазнала болісного й негайного удару від припинення у середу постачання російського газу до центральної й східної Європи через Україну.

«Простоюють усі промислові підприємства, за винятком тих, які займаються виробництвом продуктів харчування - тобто безпосередньо забезпечують продовольчу безпеку Придністров'я», - заявив місцевому каналу новин перший віцепрем'єр регіону Сергій Оболоник.

Україна дозволила росії продовжувати транспортувати газ через свою територію, попри майже три роки війни, і заробляла до $1 млрд на рік на платі за транзит. Але Київ відмовився продовжувати п'ятирічний контракт, який закінчився 1 січня.

Європейські покупці газу, такі як Словаччина й Австрія, підготувалися до відключення, забезпечивши альтернативні постачання. Але Придністров'я - попри його зв'язки з москвою й присутність там 1 500 чоловік російських військ - постраждало.

Місцева енергетична компанія у середу відключила опалення й гарячу воду у домогосподарствах і закликала сім'ї зігріватися, збираючись в одній кімнаті, закриваючи вікна шторами або ковдрами й використовуючи електричні обігрівачі.

Лідер проросійського Придністров'я Вадим Красносельський заявив, що у регіоні є запаси газу, яких вистачить на 10 днів обмеженого використання на півночі й удвічі більше на півдні.

З його слів, головна електростанція перейшла з газу на вугілля і повинна мати можливість постачати електроенергію жителям у січні й лютому.

росія закачувала приблизно 2 млрд кубометрів газу на рік до Придністров'я, включно з електростанцією, яка також забезпечувала енергією всю Молдову, країну з 2,5 млн людей, яка хоче приєднатися до Європейського Союзу.

У Молдови довга історія суперечок щодо оплати газу й напружених відносин з росією. Пострадянська республіка намагається скоротити споживання енергії щонайменше на третину та імпортувати понад 60% своїх потреб із сусідньої Румунії.

Голова національної газової компанії Молдови «Молдовагаз» Вадим Чебан заявив, що його компанія повідомила газорозподільчу компанію в сепаратистському анклаві «Тираспольтрансгаз», що готова допомогти закуповувати газ із європейських країн, щоб зменшити дефіцит.

Але будь-який газ, який постачатиметься у регіон, доведеться оплачувати за ринковими цінами, сказав він телеканалу TV8. Придністров'я протягом кількох років нічого не платило за постачання російського газового гіганта «газпром» за мовчазною домовленістю з москвою.

Президент України Володимир Зеленський назвав припинення транзиту російського газу «однією з найбільших поразок москви» і закликав США постачати більше газу до Європи.

Після повномасштабного вторгнення москви в Україну Європа скоротила свою залежність від російських енергоресурсів і збільшила імпорт з інших джерел, включаючи газ із Норвегії й скраплений природний газ із США й Катару.

У своїй заяві 2 січня речниця МЗС росії марія захарова заявила, що втрата російського газу завдає економічної шкоди Європі, а США отримають від цього вигоду.

«Відповідальність за припинення постачань російського газу повністю лежить на США, маріонетковому київському режимі, а також владі європейських держав, які пожертвували добробутом своїх громадян заради фінансової підтримки американської економіки», - заявила вона.
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: Молдова
 

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