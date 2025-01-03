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АНАЛІТИКА

У Молдові майже вдвічі зростають тарифи на електроенергію

 

У Молдові затвердили майже удвічі вищі тарифи на електроенергію.

Про це повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда".

На засіданні 3 січня Національне агентство з регулювання в енергетиці розглянуло запити компаній Premier Energy та FEE Nord щодо перегляду тарифів та затвердило нові.

Споживачі Premier Energy почнуть платити 4,1 лея за кіловат-годину (майже 9,4 грн). Це на один лей менше, аніж хотіла компанія, проте на 75% більше, ніж чинний тариф.

Для споживачів FEE-Nord тариф зросте до 4,68 лея за кіловат-годину, на 65%. Нові тарифи набудуть чинності після публікації рішення.

Нагадаємо, у Молдові діє надзвичайний стан в енергетиці, запроваджений у зв'язку з очікуваним припиненням постачання "безкоштовного" російського газу до невизнаного Придністров'я, за рахунок якого працювала електростанція, що забезпечувала потреби обох берегів Дністра.

Правобережна Молдова отримувала з неї більшість електроенергії, тому також змушена буде економити та, можливо, запроваджувати віялові відключення, оскільки поки не може компенсувати ці обсяги іншою генерацією та імпортом.

З 1 січня невизнаний регіон перестав отримувати російський газ, через що газ зник у десятків тисяч побутових споживачів і зупиняється робота місцевої промисловості. Дністровська ДРЕС продовжує роботу на вугіллі, проте його запаси обмежені.

Ключові теги: Молдова
 

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