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У Молдові майже вдвічі зростають тарифи на електроенергію
13:57 03.01.2025 |
У Молдові затвердили майже удвічі вищі тарифи на електроенергію.
Про це повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда".
На засіданні 3 січня Національне агентство з регулювання в енергетиці розглянуло запити компаній Premier Energy та FEE Nord щодо перегляду тарифів та затвердило нові.
Споживачі Premier Energy почнуть платити 4,1 лея за кіловат-годину (майже 9,4 грн). Це на один лей менше, аніж хотіла компанія, проте на 75% більше, ніж чинний тариф.
Для споживачів FEE-Nord тариф зросте до 4,68 лея за кіловат-годину, на 65%. Нові тарифи набудуть чинності після публікації рішення.
Нагадаємо, у Молдові діє надзвичайний стан в енергетиці, запроваджений у зв'язку з очікуваним припиненням постачання "безкоштовного" російського газу до невизнаного Придністров'я, за рахунок якого працювала електростанція, що забезпечувала потреби обох берегів Дністра.
Правобережна Молдова отримувала з неї більшість електроенергії, тому також змушена буде економити та, можливо, запроваджувати віялові відключення, оскільки поки не може компенсувати ці обсяги іншою генерацією та імпортом.
З 1 січня невизнаний регіон перестав отримувати російський газ, через що газ зник у десятків тисяч побутових споживачів і зупиняється робота місцевої промисловості. Дністровська ДРЕС продовжує роботу на вугіллі, проте його запаси обмежені.
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