Інфляція в Туреччині в грудні сповільнилася 7-й місяць поспіль - до 44,4%

Споживчі ціни в Туреччині в грудні збільшилися на 44,4% у річному вираженні, йдеться у звіті статистичного інституту країни (Turkstat).

Темпи зростання цін сповільнилися за підсумками сьомого місяця поспіль і є мінімальними з червня 2023 року. У листопаді інфляція становила 47,1%.

Аналітики в середньому прогнозували менш значне ослаблення інфляції минулого місяця - до 45,2%, за даними Trading Economics.

Продукти харчування та безалкогольні напої подорожчали на 43,6% (у листопаді - на 48,6%), комунальні послуги - на 69% (на 74,5%), алкоголь і тютюнова продукція - на 39,3% (також на 39,3%), одяг і взуття - на 32,3% (на 31,5%). Ціни в готелях, кафе і ресторанах зросли на 57,1% (на 59,4%), на послуги зв'язку - на 34,1% (на 35,7%).

Споживчі ціни в Туреччині в грудні збільшилися на 1% відносно попереднього місяця. Це найнезначніший приріст із травня 2023 року.

Ціни виробників (індекс PPI) минулого місяця підвищилися на 28,5% у річному вираженні (мінімальний приріст із лютого 2021 року) і на 0,4% у помісячному, повідомив Turkstat. У листопаді вони піднялися відповідно на 29,5% і 0,7%.