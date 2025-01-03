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Американські нафтові компанії нарощують витрати, попри зниження цін
09:59 03.01.2025 |
Керівники американських сланцевих компаній планують збільшити витрати цього року, попри те, що в останньому опитуванні Федерального резервного банку Далласа вони знизили прогноз цін на нафту.
Про це повідомляє Bloomberg.
Більшість керівників 134 нафтогазових компаній з усього південного заходу очікують, що капітальні витрати зростуть порівняно з 2024 роком, згідно з опитуванням банку. Але середній показник цін на нафту марки West Texas Intermediate, які компанії використовують для планування своїх бюджетів, знизився до 68 доларів за барель, що на 4% нижче, ніж 2023 року.
Зазначається, що опитування відображає оптимізм щодо регулювання галузі після перемоги Дональда Трампа на президентських виборах.
"Нова адміністрація повинна позитивно вплинути на економіку, тим самим піднявши нафтову галузь", - сказав інший неназваний респондент, згідно зі звітом.
Регіон діяльності банку охоплює Техас, північ Луїзіани та південь Нью-Мексико.
"У першому кварталі 2025 року спостерігається більше оптимізму, ніж у першому кварталі 2024 року", - сказав інший керівник в опитуванні.
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