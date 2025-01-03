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Південнокорейські слідчі не зуміли заарештувати президента країни - ЗМІ
09:55 03.01.2025 |
Слідчі з управління з розслідування корупції серед високопосадовців (CIO), які прибули до резиденції президента Південної Кореї Юн Сок Йоля, припинили спроби заарештувати його за рішенням суду, повідомило агентство "Ренхап".
У повідомленні йдеться, що слідчі заявили про те, що припиняють спроби заарештувати президента.
Слідчі також заявили про необхідність розглянути подальші кроки і що вони глибоко шкодують через поведінку Юн Сок Йоля, зазначає агентство.
Слідчі, які раніше прибули до резиденції Юн Сок Єля для його арешту, зіткнулися зі спротивом військових і служби безпеки глави держави. Вони пред'явили ордери на затримання президента і обшук резиденції, але глава служби безпеки не впустив їх у будівлю.
За даними "Ренхап", у слідчої групи для застосування ордера на арешт є час до понеділка.
Раніше цього тижня суд видав ордер на арешт Юн Сок Йоля. Його звинувачують в оголошенні 3 грудня воєнного стану, спробі організації заколоту і зловживанні владою.
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