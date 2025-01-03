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АНАЛІТИКА

Підтвердження перемоги Трампа в Конгресі США може затриматися, - CNN

 

Конгрес США 6 січня має офіційно підтвердити перемогу обраного президента США Дональда Трампа. Однак процес може затриматися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Союзники спікера Палати представників США Майка Джонсона вважають, що голосування проти нього може відстрочити остаточну перемогу Трампа на виборах у Білий дім.

Так, за день до виборів спікера (у США ще четвер) Джонсон, якого Трамп підтримав як кандидата на збереження цієї посади, все ще намагається здобути перемогу над численними противниками Республіканської партії. Деякі республіканці побоюються, що такий сценарій може призвести до ще однієї багатоденної і затяжної боротьби в парламенті.

Річ у тім, що Конгрес ніколи раніше не намагався сертифікувати президентські вибори без спікера Палати представників. Навіть високопоставлені республіканці кажуть, що незрозуміло, що станеться, якщо спікера не буде 6 січня - у день, коли Конгрес США має сертифікувати перемогу Трампа.

"Виступ проти Джонсона зараз послаблює Республіканську партію і підсилює Хакіма Джеффріса. Це також ставить під загрозу сертифікацію колегії вибірників, заплановану на 6 січня. Ці хлопці служать "п'ятою колоною" для демократів", - заявив конгресмен Дон Бекон.

CNN додає, що Палата представників не може проводити жодних офіційних справ без спікера. Це означає, що немає чітких варіантів підтвердження перемоги Трампа.

Нагадаємо, що інавгурація Дональда Трампа відбудеться вже 20 січня 2025 року. За день до цього обраний президент США планує провести захід на кшталт мітингу у Вашингтоні.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: США
 

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