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Австрія заявила про незалежність від російського газу
23:19 01.01.2025 |
Припинення транзиту російського природного газу територією України не вплинуло на забезпечення постачання газу споживачам в Австрії. Про це у середу, 1 січня, повідомив австрійський оператор газотранспортної мережі AGGM (Austrian Gas Grid Management AG).
"Незважаючи на конфлікт в Україні та зміну контрактної ситуації щодо імпорту до Австрії, наразі немає жодних ознак перебоїв у постачанні австрійським кінцевим споживачам", - йдеться у звіті AGGM за 1 січня.
Також повідомляється, що станом на 1 січня обсяги реєстрації учасників ринку для імпорту в газовому хабі Баумгартен, куди раніше надходив газ з РФ, "є дуже низькими, відповідно збільшені реєстрації обсягів з Німеччини та Італії будуть фізично виконані, як і планувалося".
"Таким чином, постачання в Австрію все ще гарантоване, виходячи з поточної картини реєстрації обсягів", - йдеться у звіті.
Альтернативні шляхи поставок газу
Незалежний регулятор ринків електроенергії та природного газу в Австрії E-Control цього дня також повідомив, що газопостачання в країні "залишається надійним, незважаючи на переривання транзиту з України".
У повідомленні E-Control зазначається, що протягом останніх тижнів близько 200 ГВт-год російського газу щодоби постачалося до Австрії через Словаччину. З 1 січня очікується, що зі Словаччини до Австрії надходитиме лише близько 7 ГВт-год на добу. "Однак дані про потоки газу, доступні на платформі прозорості ENTSOG та платформі AGGM, показують, що газові трейдери вчасно передбачили можливість імпорту через інші маршрути. Початкові дані показують, що газ вже фізично постачається з Німеччини та Італії", - підкреслили члени Виконавчої ради E-Control.
На 1 січня трейдери зареєстрували загальні обсяги близько 118 ГВт-год через Німеччину та близько 36 ГВт-год через Італію до Австрії, додали в регуляторі. Обсяги газу також будуть відбиратися зі сховищ. "На сьогоднішній день чистий відбір склав 125 ГВт-год. Таким чином, газопостачання для австрійських споживачів газу залишається надійним", - йдеться у повідомленні.
E-Control також припускає, що вузьких місць у газопостачанні не буде "завдяки високому рівню зберігання та наявності обсягів газу на ринках торгівлі зрідженим газом у сусідніх країнах".
Міненерго Австрії: Країна більше не залежить від російського газу
Влада Австрії запевняє, що постачання газу в країну гарантоване, адже учасники ринку звернулися до альтернативних джерел, наприклад, через пункти входу з Німеччини чи Італії, а також до австрійських сховищ, що "дозволило компенсувати обмеження поставок", передає австрійський портал OTS.
"Україна заздалегідь дала зрозуміти, що не продовжуватиме транзитний контракт з агресором Росією. Ми виконали своє домашнє завдання і були добре підготовлені до такого сценарію", - заявила міністерка енергетики Австрії Леоноре Ґевесслер (Leonore Gewessler).
"Австрійські енергетичні компанії шукали інших, неросійських постачальників газу. Компанія OMV також припинила свою багаторічну співпрацю з російським "Газпромом". Австрія більше не залежить від російського газу - і це добре", - наголосила Ґевесслер.
Також повідомляється, що у 2022 році, після вторгнення Росії в Україну і подальшої енергетичної кризи, федеральний уряд Австрії закупив і зберіг майже 20 терават-годин (ТВт-год) газу в якості стратегічного резерву. У 2023 році в Австрії було спожито майже 76 ТВт-год газу. Внутрішні газосховища наразі заповнені на 79%, що становить трохи більше 80 ТВт-год, а ще до 185 ТВт-год на рік можна імпортувати через Німеччину та Італію.
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