Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Путіну бракує грошей на війну: Для росіян підвищили ціни на найдешевші горілку і сигарети

 

Мінімальна роздрібна ціна на горілку у Росії з 1 січня зросла на 50 рублів - до 349 рублів за пляшку об'ємом 0,5 літра.

Також підвищені мінімальні ціни на бренді (з 403 до 472 руб. за 0,5 літра) та коньяк (з 556 до 651 руб.), пише The Moscow Times із посиланням на відповідний наказ Мінфіну РФ, який набрав чинності сьогодні.

Також зросли мінімальні ціни на тютюнові вироби. Пачка цигарок з нового року коштує щонайменше 135 рублів. Минулого року мінімальна ціна пачки цигарок становила 129 руб.

Як повідомлялося, із 1 січня у Росії також суттєво зросли мита на на імпортне пиво та каву із так званих "недружніх" країн, а також у півтора-два рази збільшилися штрафи за порушення правил дорожнього руху.

Нагадаємо, Путін підписав закон про федеральний бюджет на 2025-2027 роки. Так, цього року російський уряд збільшить витрати за статтею "національна оборона" до нового рекорду в 13,49 трлн руб. Порівняно з минулим роком (10,8 трлн руб.) військовий бюджет збільшиться на 25%, стосовно 2023 року (6,8 трлн руб.) - удвічі, а якщо порівнювати з 2021 роком (3,5 трлн руб.) - зросте практично в 4 рази.
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: Росія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,9725
  0,0570
 0,14
EUR
 1
 43,6052
  0,0803
 0,18

Курс обміну валют на вчора, 10:06
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,8559  0,14 0,33 42,5118  0,01 0,02
EUR 43,4824  0,09 0,20 44,3629  0,09 0,21

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,9600  0,06 0,14 42,0000  0,04 0,10
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес