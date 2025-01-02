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Путіну бракує грошей на війну: Для росіян підвищили ціни на найдешевші горілку і сигарети
23:11 01.01.2025 |
Мінімальна роздрібна ціна на горілку у Росії з 1 січня зросла на 50 рублів - до 349 рублів за пляшку об'ємом 0,5 літра.
Також підвищені мінімальні ціни на бренді (з 403 до 472 руб. за 0,5 літра) та коньяк (з 556 до 651 руб.), пише The Moscow Times із посиланням на відповідний наказ Мінфіну РФ, який набрав чинності сьогодні.
Також зросли мінімальні ціни на тютюнові вироби. Пачка цигарок з нового року коштує щонайменше 135 рублів. Минулого року мінімальна ціна пачки цигарок становила 129 руб.
Як повідомлялося, із 1 січня у Росії також суттєво зросли мита на на імпортне пиво та каву із так званих "недружніх" країн, а також у півтора-два рази збільшилися штрафи за порушення правил дорожнього руху.
Нагадаємо, Путін підписав закон про федеральний бюджет на 2025-2027 роки. Так, цього року російський уряд збільшить витрати за статтею "національна оборона" до нового рекорду в 13,49 трлн руб. Порівняно з минулим роком (10,8 трлн руб.) військовий бюджет збільшиться на 25%, стосовно 2023 року (6,8 трлн руб.) - удвічі, а якщо порівнювати з 2021 роком (3,5 трлн руб.) - зросте практично в 4 рази.
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