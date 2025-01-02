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АНАЛІТИКА

Іран проведе переговори щодо ядерної програми з трьома європейськими країнами 13 січня

 

Наступний раунд ядерних переговорів між Іраном і трьома європейськими країнами відбудеться 13 січня в Женеві.

Про це повідомило в середу напівофіційне іранське інформаційне агентство ISNA з посиланням на заступника міністра закордонних справ країни Казема Гарібабаді, передає "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Іран провів переговори щодо своєї спірної ядерної програми в листопаді 2024 року з Британією, Францією та Німеччиною.

Ці переговори, перші після виборів у США, відбулися після того, як Тегеран був обурений підтриманою Європою резолюцією, яка звинуватила Іран у поганій співпраці з наглядовим органом ООН з ядерних питань.

Тегеран відреагував на резолюцію, повідомивши МАГАТЕ, що планує встановити більше центрифуг для збагачення урану на своїх збагачувальних заводах.

Керівник ядерного нагляду ООН Рафаель Гроссі заявив агентству Reuters у грудні, що Іран "різко" прискорює збагачення урану до 60% чистоти, що наближає його до рівня приблизно 90%, який є збройовим рівнем. Тегеран заперечує, що прагне до створення ядерної зброї, і заявляє, що його програма має мирний характер.

У 2018 році тодішня адміністрація Дональда Трампа вийшла з ядерного пакту Ірану 2015 року з шістьма великими державами і відновила жорсткі санкції проти Ірану, що спонукало Тегеран порушити ядерні обмеження пакту, зокрема, відновити запаси збагаченого урану, очистити його до вищої чистоти розщеплення і встановити сучасні центрифуги для прискорення виробництва.

Непрямі переговори між адміністрацією президента США Джо Байдена і Тегераном, які намагалися відродити пакт, не увінчалися успіхом, але Трамп під час своєї передвиборчої кампанії у вересні заявив: "Ми повинні укласти угоду, тому що наслідки неможливі. Ми повинні укласти угоду".

Держсекретар США Ентоні Блінкен, коментуючи іранську ядерну програму, заявив, що в обраного президента Дональда Трампа є вікно для переговорів, а також зазначив, що розробка ядерної зброї Тегераном не є неминучою.
Ключові теги: Іран
 

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