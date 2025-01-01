Єврокомісія знову заявляє, що ЄС готовий до зупинення транзиту росгазу територією України - реакція на лист Фіцо

У Європейській комісії знову заявляють, що Європейський Союз готовий до того, що з 1 січня 2025 року транзит російського газу територією України буде зупинено, і констатують, що є альтернативні маршрути постачань неросійського газу.

Так у вівторок у Брюсселі агентству "Інтерфакс-Україна" прокоментували в Європейській комісії відкритий лист прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо від 29 грудня на ім'я президента Європейської ради Антоніо Кошти та президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн із проханням терміново відреагувати на рішення України припинити транзит газу в Європу.

"Зупинення потоку через Україну 1 січня - очікувана ситуація, і ЄС до неї готовий. Комісія в координації з державами-членами вже понад рік працює над підготовкою сценарію без транзиту російського газу через Україну з 1 січня 2025 року і над забезпеченням альтернативних постачань для держав-членів, яких це зачіпає", - заявили в Єврокомісії.

Крім того, в ЄК констатували, що європейська газова інфраструктура є достатньо гнучкою, щоб постачати газ неросійського походження до Центральної та Східної Європи альтернативними маршрутами. "З 2022 року вона була посилена значними новими потужностями з імпорту зрідженого природного газу. Безпеку архітектури газопостачання ЄС було посилено за останні декілька років, зокрема завдяки заходам із підвищення енергоефективності та розвитку відновлюваних джерел енергії", - деталізували в ЄК.

Наразі агентству не вдалося отримати коментар президента Європейської ради.

Раніше, у відповідь на рішення України припинити транзит російського газу, частина якого надходить до Словаччини, прем'єр-міністр Фіцо пригрозив перекрити постачання електроенергії. На це президент України Володимир Зеленський припустив, що "схоже, Путін доручив Фіцо відкрити другий енергетичний фронт проти України за рахунок інтересів народу Словаччини". "Лише це можуть означати погрози Фіцо перекрити Україні надзвичайні постачання електроенергії взимку в умовах російських ударів", - написав Зеленський у соцмережі Х.

На цю заяву відреагувало МЗС Словаччини, розмістивши 30 грудня в соцмережі Х відповідну заяву, відкинувши ці звинувачення. "Міністерство закордонних і європейських справ Словацької Республіки уважно стежить за заявами української сторони щодо зауважень прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо. Ці реакції сприймаються як перебільшені. Ми рішуче відкидаємо будь-які необґрунтовані заяви про відкриття "другого енергетичного фронту", як спекулює президент України Володимир Зеленський, а також сфабриковані звинувачення в будь-якому союзі з Володимиром Путіним", - ідеться в заяві.

Водночас наголошується, що уряд Словацької Республіки "зобов'язаний захищати насамперед стратегічні інтереси нашої країни, наших громадян і Європейського Союзу". "Він діятиме відповідним чином, незалежно від того, схвалить це українська сторона, чи ні", - нагадують позицію Словаччини в заяві.