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Болгарія готова допомогти Молдові з постачанням газу
09:33 31.12.2024 |
Болгарія готова надати допомогу Молдові після того, як Росія оголосила, що припинить постачання газу в країну з 1 січня.
Про це заявив болгарський міністр енергетики Владімір Малинов, якого цитує БНР, повідомляє "Європейська правда".
Він нагадав, що близько місяця тому між двома країнами був підписаний документ про реагування на кризу.
"Ми перебуваємо в постійному контакті з міністром енергетики Молдови, тому вони також покладаються на нас. Ми готові підтримати їх. Ми готові підтримати їх, забезпечивши доступ до СПГ, а також через державного постачальника "Булгаргаз", якщо вони попросять про допомогу", - сказав міністр.
28 грудня російський "Газпром" офіційно оголосив, що з 1 січня 2025 року припинить поставки газу до молдовського Придністров'я у зв'язку з "невиконанням платіжних зобов'язань".
Зазначимо, Молдова отримує газ із Росії за контрактом, який діє до кінця жовтня 2026 року. З осені 2022 року "Газпром" обмежив постачання газу до 5,7 млн кубометрів газу на добу, що значно менше, ніж споживання Молдови в зимовий період.
У підсумку з кінця 2022 року весь російський газ відправляють у Придністров'я, де його використовують для генерації електроенергії на Молдовській ГРЕС, а решту - для побутових потреб.
Варто зазначити, що Україна не має наміру продовжувати контракт на транзит російського газу в європейські країни, який закінчується 1 січня 2025 року. У зв'язку з цим у Молдові з 12 грудня діє режим надзвичайного стану в енергетиці, що триватиме 60 днів.
Альтернативний маршрут, яким Росія може поставити газ до Молдови - трансбалканський газопровід через Туреччину.
Однак оскільки "Газпром" - як стверджує прем'єр Молдови Дорін Речан - визначив підставою припинення постачання не проблеми з транзитом, а "неплатежі" з боку підконтрольного Росії Придністров'я, то це суттєво ускладнює відновлення постачань.
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