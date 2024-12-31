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АНАЛІТИКА

Сервер Мінфіну США зламали хакери, пов’язані з урядом Китаю - ЗМІ

 

Міністерство фінансів США повідомило Конгрес про хакерське втручання в його систему суб'єкта, пов'язаного з урядом Китаю, який дістав доступ до урядової комп'ютерної мережі.

Про це пише The Washington Post із посиланням на лист Мінфіну, адресований законодавцям, передає Укрінформ.

«Міністерство фінансів США повідомило в понеділок, що його зламав суб'єкт, пов'язаний з китайським урядом, який отримав доступ до урядових робочих комп'ютерів та несекретних документів», - ідеться в повідомленні.

Як уточнюється, 8 грудня сторонній постачальник програмного забезпечення BeyondTrust повідомив Мінфін США про те, що хакер дістав доступ до ключа безпеки. Це дозволило зловмиснику обійти певні протоколи безпеки та проникнути до окремих офісних робочих станцій міністерства та несекретних документів.

Міністерство фінансів США назвало порушення «великим інцидентом» - за процедурою, це класифікує втручання як «значне».

Тільки-но Міністерство було попереджене про цю проблему, воно зв'язалося з Агентством з питань кібербезпеки й безпеки інфраструктури (CISA) та відключило доступ BeyondTrust.

Зазначається, що наразі відсутні ознаки, які можуть вказувати, що хакер досі має доступ до систем Міністерства фінансів США.

Як повідомлялося, зламу передувала серія хакерських дій, у яких підозрюють КНР. Зокрема, на початку року китайське угруповання Salt Typhoon проникло в понад десяток телекомунікаційних компаній США. Воно отримало змону стежити за телефонними розмовами й текстовими повідомленнями сотень людей, у тому числі Дональда Трампа й Джей Ді Венса.
Ключові теги: США, Китай
 

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