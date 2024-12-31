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Суд Південної Кореї видав ордер на арешт президента
08:59 31.12.2024 |
Суд Республіки Корея видав офіційний ордер на затримання президента країни Юна Сок Йоля, чиї повноваження були припинені внаслідок імпічменту, оголошеного парламентом.
Про це повідомляє агентство Yonhap, передає Укрінформ.
«Суд схвалив ордер на затримання президента Юна, якому був оголошений імпічмент у розслідуванні щодо введення воєнного стану», - зазначається в повідомленні.
Зазначається, що затриманню передували три виклики на допит у справі щодо оголошення в країні воєнного стану. Президент Юн не з'явився на жоден з них.
Відповідно до закону, це дало підстави генеральному прокурору звернутися до суду по ордер на арешт президента.
Як повідомляв Укрінформ, президент Південної Кореї Юн Сок Йоль 3 грудня оголосив про запровадження воєнного стану. Це сталося після того, як опозиційна Демократична партія у парламентському Комітеті з питань бюджету швидко схвалила скорочений проєкт державного кошторису та подала постанови про імпічмент керівника Рахункової палати та головного прокурора.
Після того, як Юн скасував воєнний стан, відбулося звільнення та затримання кількох високопосадовців та силовиків, яких підозрюють у державному перевороті.
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