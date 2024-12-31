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АНАЛІТИКА

Сі Цзіньпін заявив Путіну, що Китай і РФ завжди рухаються «рука об руку»

 

Голова Китаю Сі Цзіньпін у вівторок, 31 грудня, обмінявся з російським диктатором Володимиром Путіним новорічними привітаннями. За словами китайського лідера, країни рухаються "рука об руку".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Xinhua.

Китайське інформаційне агентство навело цитату Сі Цзіньпіна про те, що КНР та РФ начебто "завжди рухаються вперед рука об руку правильним шляхом відмови від альянсу, конфронтації та не націлювання на третю сторону".

Глава Китаю додав, що політична "взаємна довіра" та стратегічна координація між їхніми країнами "постійно йдуть на вищий рівень під стратегічним керівництвом двох лідерів".

За словами Цзіньпіна, китайська та російська сторони "підтримують одна одну як голови механізму БРІКС і Шанхайської організації співробітництва, вносячи значний внесок у солідарність і співпрацю між країнами Глобального Півдня".

Крім того, лідер КНР заявив про готовність підтримувати "тісні контакти" з Путіним і "загальний напрямок" співробітництва між країнами з метою "продовження консолідації та поглиблення китайсько-російських зв'язків, які відрізняються постійною добросусідською дружбою, всебічною стратегічною координацією та взаємовигідністю. співробітництво".

Відносини між Китаєм та РФ

Раніше повідомлялося, що 21 березня 2023 року Сі Цзіньпін та Путін домовилися про "поглиблення всебічного партнерства та стратегічного співробітництва", та заявили, що відносини між Китаєм та РФ вступають "в нову еру".

Проте, на думку аналітиків американського Інституту вивчення війни (ISW), російському диктатору на переговорах з лідером КНР не вдалося досягти бажаного партнерства.

Також нагадаємо, що Путін та Сі Цзіньпін час від часу здійснюють візити один до одного після широкомасштабного вторгнення Росії в Україну. Так, наприклад, нещодавно посол Москви в Пекіні Ігор Моргулов розповів, що голова КНР планує відвідати РФ у 2025 році.

Додамо, що від початку повномасштабної агресії РФ проти України Китай регулярно декларує свою нібито "нейтральну" позицію. Між тим офіційний Пекін називає війну - "українською кризою", й досі не засудив відкрито Кремль за напад на Україну, та не запровадив проти РФ санкції.

Натоміть повідомляється, що КНР продовжує надавати Росії підтримку, та допомагає обходити міжнародні санкції.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Росія, Китай
 

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