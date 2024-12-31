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Трамп підтримав кандидатуру Джонсона на посаду спікера Палати представників
23:55 30.12.2024 |
Новообраний президент США Дональд Трамп висловив свою цілковиту підтримку спікеру Майку Джонсону у понеділок, за кілька днів до голосування в Палаті представників у п'ятницю щодо обрання нового спікера.
Про це Трамп написав у своєму дописі на Truth Social, передає "Європейська правда".
"Спікер Майк Джонсон - хороша, працьовита, релігійна людина. Він буде робити правильні речі, і ми продовжимо перемагати. Я повністю і беззастережно підтримую Майка", - написав Трамп.
Як зазначає The Hill, публічна підтримка Трампа може стати ключем до перемоги Джонсона.
Гнів членів Республіканської партії щодо того, як Джонсон вирішував різні питання, включаючи пакет фінансування на кінець року, щоб зберегти роботу уряду, поставив під сумнів його спікерство.
Депутат Томас Массі (республіканець, штат Кентуккі) заявив, що не підтримає Джонсона, і кілька інших консерваторів, які дотримуються жорсткої лінії, не збираються підтримувати його.
Через крихку більшість республіканців у Палаті представників Джонсон не може дозволити собі втратити більше одного голосу республіканців на посаду спікера, за умови, що кожен член Палати представників буде присутній і проголосує за кандидата.
Багато законодавців від Республіканської партії дали зрозуміти, що питання про те, чи буде хтось інший опонувати Джонсону під час голосування 3 січня, значною мірою залежатиме від обраного президента.
Нагадаємо, нещодавно спікер Палати представників Майк Джонсон заявив, що не буде ставити на голосування запит адміністрації Байдена з додатковими $24 мільярдами на допомогу Україні.
Раніше Майк Джонсон заявив, що республіканці "готові виконувати" нову програму новообраного президента країни Дональда Трампа, та акцентував, що вони будуть "більш підготовленими", ніж під час його першої каденції.
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