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АНАЛІТИКА

Rheinmetall збудує завод з виробництва боєприпасів у Литві вартістю 250 мільйонів євро

 

Німецький збройовий концерн Rheinmetall та дві литовські державні компанії - підприємство енергетичної групи Epso-G Epso-G Invest та збройовий завод у Гірайте - підписали угоду про створення спільного підприємства, яка реалізовуватиме проєкт заводу з виробництва 155-міліметрових артилерійських боєприпасів у Байсогалі.

Попередня вартість проєкту складає 260 млн євро, пише LRT.

Згідно з договором, Rheinmetall належатиме 51%, Epso-G Invest - 48%, а збройовому заводу у Гірайте - 1% акцій Rheinmetall Defence Lithuania.

Зазначається, що попередня вартість проєкту ще може змінитися залежно від ходу його реалізації. Максимальна його вартість зараз оцінюється приблизно в 300 млн євро.

За оцінками видання BNS, Rheinmetall повинен буде вкласти мінімум 133 млн євро, Epso-G Invest - близько 125 млн євро, а збройовий завод у Гірайте - близько 2,6 млн євро.

Завод має бути збудований протягом двох років - до кінця 2026 року. Конкретна дата початку будівництва наразі не відома.

У листопаді стало відомо, що Rheinmetall скоро завершить будівництво другого військового підприємства в Україні.

У серпні повідомлялося, що Rheinmetall AG припускає, що сума потенціальних замовлень для його майбутнього заводу боєприпасів в Україні перевищить 2 млрд євро.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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