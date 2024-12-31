Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Берлін назвав статтю Маска спробою вплинути на вибори у ФРН

 

Стаття американського мільярдера Ілона Маска на підтримку правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН), опублікована 28 грудня в німецькій газеті Welt am Sonntag, є "спробою вплинути на вибори до Бундестагу", які призначені на лютий. Про це у понеділок, 30 грудня, на пресконференції у Берліні заявила представниця уряду ФРН Крістіане Гоффманн (Christiane Hoffmann).

Вона наголосила, що Маск у своїй статті та в соцмережі X закликає голосувати за партію, яка отримала від Федерального відомства з охорони конституції (BfV) статус "підозрюваної у правоекстремістських прагненнях". Гоффманн також додала, що Маск має право висловлювати свою думку, і це право "поширюється і на найбільшу дурість".

Читайте також: "Він точно вундеркінд?" Реакції у ФРН на слова Маска про АдН

У відповідь на запитання, як до статті американського мільярдера ставиться канцлер Олаф Шольц (Olaf Scholz), представниця уряду сказала, що він не коментує редакційну політику ЗМІ.

Про що написав Маск у статті для Die Welt

У колонці для Die Welt Маск написав, що німецька економіка "загрузла в бюрократії і задушливих правилах". Він критикує міграційну та енергетичну політику влади ФРН і вважає обіцянки АдН відповіддю на всі перелічені проблеми. "Німеччина перебуває на критичному етапі - її майбутнє балансує на межі економічного і культурного колапсу", - переконаний мільярдер.

На сайті Die Welt колонка Маска була опублікована разом із коментарем головного редактора газети Яна Філіпа Бурґарда (Jan Philipp Burgard). "Це текст, який закликає заперечувати", - було написано у вступі. "Діагноз Маска правильний, але його терапевтичний підхід, що лише АдН може врятувати Німеччину, фатально помилковий", - заявив головний редактор.

На сайті видання також з'явилася колонка очільниці відділу "Суспільне і соціальне" Франциски Циммерер (Franziska Zimmerer). Та розповіла про статтю Маска і про те, що "багато колег виступали проти публікації, зокрема і я". Очільниця відділу коментарів Die Welt Єва Марі Коґель (Eva Marie Kogel) оголосила про звільнення на знак протесту.

Журнал Der Spiegel повідомив, що публікацію колонки Маска "організував" глава видавництва Axel Springer Матіас Депфнер (Mathias Döpfner).
За матеріалами: Deutsche Welle
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,0390
  0,0987
 0,24
EUR
 1
 43,9266
  0,1787
 0,41

Курс обміну валют на вчора, 10:52
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6200  0,07 0,18 42,3420  0,12 0,27
EUR 43,5320  0,13 0,31 44,3284  0,18 0,40

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,0400  0,12 0,29 42,0600  0,12 0,29
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес