НАТО посилить військову присутність в Балтійському морі

Північноатлантичний альянс вирішив посилити присутність у Балтійському морі у зв'язку з нещодавніми інцидентами з пошкодженням кабелів.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у повідомленні на сайті Альянсу.

Члени Альянсу зібрались сьогодні, 30 грудня 2024 року, в штаб-квартирі НАТО на консультації щодо безпеки критично важливої інфраструктури в Балтійському морі після пошкодження підводних кабелів, які з'єднують Естонію і Фінляндію 25 грудня.

Пошкодження кабелів, яке розслідує фінська влада, є одним з низки нещодавніх інцидентів в Балтійському морі, що розглядаються як можливі диверсії.

Члени Альянсу висловили повну солідарність з Естонією і Фінляндією у зв'язку з нещодавнім інцидентом.

"Задля збереження пильності, підвищення обізнаності про ситуацію і запобігання майбутнім інцидентам НАТО посилює свою військову присутність в Балтійському морі", - йдеться у повідомленні.

Члени Альянсу також розглядають інші заходи з протидії потенційним загрозам критично важливим об'єктам підводної інфраструктури, в тому числі за підтримки Морського центру НАТО з безпеки критично важливої підводної інфраструктури, який був створений у травні цього року.

Як повідомлялося, балтійські та скандинавські країни планують посилити моніторинг суден у Балтійському морі.

Нагадаємо, за останні дні на Балтиці були пошкоджені кілька підводних кабелів, після чого країни регіону та НАТО оголосили про посилені заходи безпеки.

Повідомляли, що Фінляндія затримала судно Eagle S, у звʼязку з обривом кабелю звʼязку в Балтійському морі. За даними ЗМІ, на судні виявили обладнання, що могло використовуватись для шпигунства за літаками й кораблями.