Польща побудує трасу до Калінінградської області для можливості швидкого перекидання військ - МВС

На території Польщі буде прокладено нову автотрасу до Калінінградської області РФ, щоб забезпечити можливість швидкого перекидання військ, повідомив заступник міністра внутрішніх справ й адміністрації Польщі Мацей Дущик.

"Найближчими місяцями буде побудовано нову дорогу (до кордону Калінінградської області - ІФ-У), яка дасть змогу польським солдатам швидше реагувати на можливі порушення безпеки", - сказав заступник голови МВС виданню Financial Times.

