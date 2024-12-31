Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Польща побудує трасу до Калінінградської області для можливості швидкого перекидання військ - МВС

 

На території Польщі буде прокладено нову автотрасу до Калінінградської області РФ, щоб забезпечити можливість швидкого перекидання військ, повідомив заступник міністра внутрішніх справ й адміністрації Польщі Мацей Дущик.

"Найближчими місяцями буде побудовано нову дорогу (до кордону Калінінградської області - ІФ-У), яка дасть змогу польським солдатам швидше реагувати на можливі порушення безпеки", - сказав заступник голови МВС виданню Financial Times.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Польща
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,0390
  0,0987
 0,24
EUR
 1
 43,9266
  0,1787
 0,41

Курс обміну валют на вчора, 10:52
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6200  0,07 0,18 42,3420  0,12 0,27
EUR 43,5320  0,13 0,31 44,3284  0,18 0,40

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,0400  0,12 0,29 42,0600  0,12 0,29
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес