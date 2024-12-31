Фінансові новини
- |
- 31.12.24
- |
- 02:26
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Польща побудує трасу до Калінінградської області для можливості швидкого перекидання військ - МВС
16:57 30.12.2024 |
На території Польщі буде прокладено нову автотрасу до Калінінградської області РФ, щоб забезпечити можливість швидкого перекидання військ, повідомив заступник міністра внутрішніх справ й адміністрації Польщі Мацей Дущик.
"Найближчими місяцями буде побудовано нову дорогу (до кордону Калінінградської області - ІФ-У), яка дасть змогу польським солдатам швидше реагувати на можливі порушення безпеки", - сказав заступник голови МВС виданню Financial Times.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Мінфін США виділяє Україні допомогу в $3,4 млрд
|Прокачування газу в Україні з 1 січня подорожчає учетверо через нульовий транзит
|Байден оголосив про виділення $2,5 млрд Україні для сфери оборони - Білий дім
|Сибіга розкрив деталі візиту до Дамаска
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Трамп підтримав кандидатуру Джонсона на посаду спікера Палати представників
|Rheinmetall збудує завод з виробництва боєприпасів у Литві вартістю 250 мільйонів євро
|Берлін назвав статтю Маска спробою вплинути на вибори у ФРН
|НАТО посилить військову присутність в Балтійському морі
|Молдова на пів року продовжила ліцензування імпорту сільгосппродукції з України
|Велике переселення. Як Трамп планує депортувати зі США мільйони мігрантів
Бізнес
|OpenAI анонсує нові моделі міркування o3 і o3-mini, які можуть мислити на рівні людини
|Суд відмовив ARM у задоволенні позову проти Qualcomm — спробують ще раз
|MediaTek представила новий чип Dimensity 8400, який побудований на тій самій архітектурі, що й флагманський Dimensity 9400
|Fiat і Maserati поставили на паузу виробництво електромобілів через низький попит
|Twitter/X підвищив вартість передплати Premium Plus майже на 40% — українці платитимуть $22 на місяць
|Китайські виробники електромобілів вдаряються об стіну мит ЄС – Bloomberg
|Адміністрація Байдена розпочала нове розслідування проти китайських мікросхем