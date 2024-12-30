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Китай збільшить експорт автомобілів на 14% у 2025 р. - експерти
12:52 30.12.2024 |
Китай може збільшити експорт автомобілів наступного року до 5,58 млн шт., що на 14% перевищить показник поточного року, прогнозують аналітики Hua Chuang Securities.
При цьому за підсумками 2024 року очікується зростання поставок за кордон на 29% після стрибка на 58% минулого року, коли Китай обігнав Японію і став найбільшим у світі експортером машин, пише South China Morning Post.
За оцінкою Canalys, за три квартали цього року експортні поставки КНР зросли на 27% і становили 3,1 млн автомобілів.
Імпортні мита, які Європейський союз запровадив щодо китайських електромобілів, призведуть до зниження попиту на повністю електричні машини, вважає старший аналітик Canalys Елвін Лю. Але, на його думку, ЄС залишається привабливим ринком для китайських автовиробників, які вироблятимуть і поставлятимуть більше гібридних автомобілів для залучення європейських клієнтів.
"Європа залишається основним ринком для зусиль китайських автовиробників щодо глобалізації, - вважає експерт. - Яскравий приклад тому - SAIC Motor, яка представила гібридні версії своїх моделей MG3 і MG ZS, кидаючи виклик позиціям японських брендів у Європі".
За даними митниці КНР, у листопаді експорт електромобілів із країни скоротився на 42% порівняно з тим самим місяцем роком раніше - до $1,58 млрд. Падіння стало найзначнішим із квітня 2022 року. Водночас загальний обсяг експорту був мінімальним із липня 2022 року, коли він становив $1,4 млрд.
Це було зумовлено митами ЄС, що призвело до падіння поставок на 36%, а також скороченням експорту в країни emerging markets і зниженням вартості автомобілів.
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