Названо найкращу валюту 2024 року

Аргентинський песо зміцнився в реальному вираженні більше, ніж будь-яка інша валюта у світі 2024 року. Валюта зросла до долара США на 44,2%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

Як зазначає видання, зростання більш ніж удвічі перевершило результат турецької ліри, яка посіла друге місце зі зміцненням на 21,2%.

Валюта Аргентини зросла після семи років падіння поспіль. Зміцнення стало одним із результатів економічної політики президента Хав'єра Мілея, спрямованої на стабілізацію економіки Аргентини, яка перебувала на межі гіперінфляції до моменту його приходу до влади.

Мілей зробив ставку на жорстку економію і збереження суворого валютного контролю. Зміцнення песо призвело до зростання середніх зарплат у доларовому вираженні, які зросли вдвічі до 990 доларів.

Ризики для Аргентини

Однак експерти зазначають, що для підтримки курсу Центральний банк Аргентини "щосили намагався відновити свої практично порожні валютні резерви, оскільки він витрачає долари, щоб підтримувати сильний песо".

Дедалі більше аналітиків б'ють на сполох, що швидке знецінення реала в Бразилії, а також потенційні тарифні бар'єри Дональда Трампа можуть зробити Аргентину вразливою для раптової девальвації.

"Програма Мілея працює, але зростання песо - це найбільший ризик у майбутньому, - сказав Раміро Бласкес, керівник досліджень інвестиційного банку BancTrust. - Якщо песо продовжить зростати або станеться великий зовнішній шок, попит на дешеві долари може різко зрости, що збільшить ризик девальвації".

Експерти попереджають про наслідки штучного занадто сильного песо. Індекси Біг Мака показує, що Біг Мак у Буенос-Айресі коштує 7,90 доларів порівняно з 3,80 доларами рік тому за офіційним обмінним курсом.

Раніше цього місяця сталеливарна компанія Ternium попередила, що вартість робочої сили в Аргентині стала на 60% дорожчою, ніж у Бразилії. Суперпесо завдасть шкоди конкурентоспроможності аргентинського експорту.

Навіть президент Мілей визнає, що девальвація зірве його успішну програму макроекономічної стабілізації.

"Якщо нова адміністрація США введе високі мита для Китаю, це спровокує хвилю девальвації на ринках, що розвиваються", - сказав Робін Брукс, старший науковий співробітник аналітичного центру Brookings Institution. "Песо в будь-якому разі сильно переоцінене і має впасти".

Обмінний курс в Аргентині за останні 54 роки становив у середньому 1510 песо за долар з поправкою на інфляцію порівняно з приблизно 1050 песо за долар сьогодні, згідно з аналізом Мартіна Рапетті, директора Equilibra, економічного аналітичного центру в Буенос-Айресі.

Рапетті сказала, що уряд "найімовірніше" зможе зберегти свою поточну валютну політику в 2025 році після нещодавньої податкової амністії, яка призвела до припливу доларів в економіку, але що "вкрай малоймовірно", що Аргентина зможе підтримувати такий дорогий песо після наступного року.