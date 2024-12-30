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АНАЛІТИКА

Латвія в разі загрози може захопити кораблі «тіньового» флоту Росії, – прем'єрка

 

Прем'єр-міністерка Латвії Евіка Силіня заявила, що країна може захопити кораблі "тіньового флоту" Росії у разі загрози. Про це вона сказала в інтерв'ю ВВС World.

За словами прем'єрки, Латвія готова захищати свої кордони та критично важливу інфраструктуру як на суші, так і на морі. Країна готова ефективно реагувати на загрози гібридної війни, наголосила Силіня.

"За необхідності ми скористаємося правом захоплення кораблів "тіньового флоту", як я наголосила в інтерв'ю", - сказала вона.

Раніше генсек НАТО Марк Рютте повідомив, що Альянс посилить свою військову присутність у Балтійському морі після інциденту з пошкодженням підводного кабелю між Фінляндією та Естонією.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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