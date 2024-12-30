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АНАЛІТИКА

Фінляндія виявила сліди якоря біля пошкодженого підводного кабелю

 

Фінська влада, яка розслідує пошкодження підводних кабелів, виявила на морському дні сліди, які, ймовірно, лишив якір нафтового танкера Eagle S.

Про це повідомляє Bloomberg, інформує "Європейська правда".

Керівник Національного бюро розслідувань Фінляндії Самі Пайла заявив напередодні, що під час підводних робіт "ми змогли ідентифікувати слід волочіння на морському дні від початку і до кінця".

Він зазначив, що довжина сліду становить "десятки кілометрів", а також додав, що поки не вдалося встановити, де саме якір судна відірвався від ланцюга.

В поліції також розповіли, що погана погода завадила проведенню досліджень як на борту судна, так і на підводній ділянці в неділю.

Нагадаємо, за останні дні на Балтиці були пошкоджені кілька підводних кабелів звʼязку, після чого країни регіону та НАТО оголосили про посилені заходи безпеки.

Повідомляли, що Фінляндія затримала судно Eagle S, у звʼязку з обривом кабелю звʼязку в Балтійському морі. За даними ЗМІ, на судні виявили обладнання, що могло використовуватись для шпигунства за літаками й кораблями.
 

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