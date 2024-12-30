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Швеція теж посилює заходи в Балтійському морі після обривів кабелів
09:49 30.12.2024 |
Берегова охорона Швеції посилила нагляд за рухом у Балтійському морі після низки інцидентів із обривом підводних кабелів звʼязку.
Відповідну заяву вона оприлюднила у пʼятницю, 27 грудня, повідомляє "Європейська правда".
У шведській Береговій охороні заявили, що посилюють спостереження на Балтиці, "щоб захистити, серед іншого, критично важливу підводну інфраструктуру шляхом посилення присутності".
"Це робиться, серед іншого, за допомогою кораблів і літаків", - заявив Даніель Стенлінг, заступник начальника оперативного управління Берегової охорони Швеції.
Раніше повідомлялось, що були виявлені перебої в роботі чотирьох телекомунікаційних кабелів у Балтійському морі, які з'єднують Фінляндію із Естонією та Німеччиною.
У відповідь Естонія вирішила вивести патрульні кораблі для охорони енергетичного з'єднання з Фінляндією.
А генсек НАТО Марк Рютте після пошкодження кабелів у Балтійському морі заявив, що Альянс посилить свою присутність там.
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