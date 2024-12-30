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У НАТО вважають реальним ризик неконвенційного нападу РФ на Альянс зі значними втратами
09:45 30.12.2024 |
Існує "реальна перспектива" того, що неконвенційний напад Росії на НАТО - такий як диверсія або підпал - призведе до "значних" втрат.
Про це заявив високопосадовець Альянсу в інтерв'ю Sky News, передає "Європейська правда".
Джеймс Аппатурай, який займається оновленням стратегії НАТО з відстеження і стримування так званої гібридної війни, сказав, що члени Альянсу повинні чітко розуміти між собою і з Москвою, який рівень бойових дій в "сірій зоні" може спровокувати відповідь союзників, в тому числі застосування військової сили.
Він сказав, що 32 країни-члени НАТО вже перебувають в ситуації, коли російські гібридні атаки по всій Європі, США і Канаді наближаються до рівня, який ще п'ять років тому був би "абсолютно неприйнятним".
Особливо зросла кількість більш "кінетичних" дій - таких як перерізання життєво важливих підводних кабелів, диверсії проти будівель і закладання запалювальних пристроїв у вантаж літаків - після того, як Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну в лютому 2022 року.
"Ми точно можемо нарахувати десятки. До 100 точно. Але є ще багато зірваних змов", - сказав Аппатурай, заступник помічника генерального секретаря НАТО з питань інновацій, гібридних і кібернетичних технологій.
Відповідаючи на запитання, чи не турбує його, що ймовірна російська гібридна атака може перевищити поріг, який спонукає НАТО застосувати колективну відповідь за статтею 5 - згідно з якою напад на одного вважається нападом на всіх - і вступити у війну з Росією, Аппатурай сказав: "Що мене справді турбує, так це те, що одна з цих атак, як я вже казав, прорветься назовні у великому масштабі".
"Таким чином, існує реальна перспектива того, що одна з цих атак може призвести до значної кількості жертв або дуже значних економічних збитків", - заявив Аппатурай.
"І тоді ми не хочемо опинитися в ситуації, коли ми не продумали, що робити далі", - додав він.
Його команда оновлює стратегію НАТО щодо розуміння, стримування і протидії гібридній війні, яка востаннє була розроблена в 2015 році, коли загроза була зовсім іншою.
Ця робота передбачає нові зусилля Альянсу зі складання планів усіх ймовірних гібридних атак з боку Росії та інших ворожих суб'єктів, в тому числі Китаю, Ірану і Північної Кореї, задля кращого розуміння масштабу і спрямованості виклику.
Оновлена політика, яка має бути ухвалена на саміті в 2025 році, також визначатиме, як НАТО може краще стримувати агресію і як він має реагувати - зважаючи на те, що будь-який крок Альянсу може бути розцінений як ескалація.
Нагадаємо, фінська поліція розслідує, чи причетне судно з російського "тіньового флоту" до пошкодження електричного кабелю, що проходить між Фінляндією та Естонією.
Загалом, як повідомили у Фінляндії, були виявлені перебої в роботі чотирьох телекомунікаційних кабелів у Балтійському морі, які з'єднують країну із Естонією та Німеччиною.
Генсек НАТО Марк Рютте після пошкодження кабелів у Балтійському морі заявив, що Альянс посилить свою присутність там.
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