Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

У НАТО вважають реальним ризик неконвенційного нападу РФ на Альянс зі значними втратами

 

Існує "реальна перспектива" того, що неконвенційний напад Росії на НАТО - такий як диверсія або підпал - призведе до "значних" втрат.

Про це заявив високопосадовець Альянсу в інтерв'ю Sky News, передає "Європейська правда".

Джеймс Аппатурай, який займається оновленням стратегії НАТО з відстеження і стримування так званої гібридної війни, сказав, що члени Альянсу повинні чітко розуміти між собою і з Москвою, який рівень бойових дій в "сірій зоні" може спровокувати відповідь союзників, в тому числі застосування військової сили.

Він сказав, що 32 країни-члени НАТО вже перебувають в ситуації, коли російські гібридні атаки по всій Європі, США і Канаді наближаються до рівня, який ще п'ять років тому був би "абсолютно неприйнятним".

Особливо зросла кількість більш "кінетичних" дій - таких як перерізання життєво важливих підводних кабелів, диверсії проти будівель і закладання запалювальних пристроїв у вантаж літаків - після того, як Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну в лютому 2022 року.

"Ми точно можемо нарахувати десятки. До 100 точно. Але є ще багато зірваних змов", - сказав Аппатурай, заступник помічника генерального секретаря НАТО з питань інновацій, гібридних і кібернетичних технологій.

Відповідаючи на запитання, чи не турбує його, що ймовірна російська гібридна атака може перевищити поріг, який спонукає НАТО застосувати колективну відповідь за статтею 5 - згідно з якою напад на одного вважається нападом на всіх - і вступити у війну з Росією, Аппатурай сказав: "Що мене справді турбує, так це те, що одна з цих атак, як я вже казав, прорветься назовні у великому масштабі".

"Таким чином, існує реальна перспектива того, що одна з цих атак може призвести до значної кількості жертв або дуже значних економічних збитків", - заявив Аппатурай.

"І тоді ми не хочемо опинитися в ситуації, коли ми не продумали, що робити далі", - додав він.

Його команда оновлює стратегію НАТО щодо розуміння, стримування і протидії гібридній війні, яка востаннє була розроблена в 2015 році, коли загроза була зовсім іншою.

Ця робота передбачає нові зусилля Альянсу зі складання планів усіх ймовірних гібридних атак з боку Росії та інших ворожих суб'єктів, в тому числі Китаю, Ірану і Північної Кореї, задля кращого розуміння масштабу і спрямованості виклику.

Оновлена політика, яка має бути ухвалена на саміті в 2025 році, також визначатиме, як НАТО може краще стримувати агресію і як він має реагувати - зважаючи на те, що будь-який крок Альянсу може бути розцінений як ескалація.

Нагадаємо, фінська поліція розслідує, чи причетне судно з російського "тіньового флоту" до пошкодження електричного кабелю, що проходить між Фінляндією та Естонією.

Загалом, як повідомили у Фінляндії, були виявлені перебої в роботі чотирьох телекомунікаційних кабелів у Балтійському морі, які з'єднують країну із Естонією та Німеччиною.

Генсек НАТО Марк Рютте після пошкодження кабелів у Балтійському морі заявив, що Альянс посилить свою присутність там.
Ключові теги: Росія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,0390
  0,0987
 0,24
EUR
 1
 43,9266
  0,1787
 0,41

Курс обміну валют на сьогодні, 10:52
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6200  0,07 0,18 42,3420  0,12 0,27
EUR 43,5320  0,13 0,31 44,3284  0,18 0,40

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,0400  0,12 0,29 42,0600  0,12 0,29
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес