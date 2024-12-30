Фінансові новини
- |
- 30.12.24
- |
- 16:46
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Підготовка до виборів в Сирії може зайняти до чотирьох років, - лідер повстанців
09:33 30.12.2024 |
Підготовка до проведення президентських виборів в Сирії може тривати до чотирьох років. Для початку кілька років піде на написання конституції.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Фактичний лідер Сирії Ахмед аль-Шараа заявив, що розробка нової конституції може тривати до трьох років. Він також сказав, що сирійцям знадобиться близько року, щоб побачити кардинальні зміни.
Крім того, за словами аль-Шараа, угруповання "Хаят Тахрір аш-Шам", яке брало участь у поваленні режиму Башара Асада, буде розпущено на конференції національного діалогу.
Новий сирійський лідер також сподівається, що американська адміністрація скасує санкції, які були раніше накладені на Сирію через правління режиму Асада.
Падіння режиму Асада
Кілька тижнів тому повстанці повалили режим диктатора Башара Асада в Сирії. Сам Башар Асад втік до Росії. Зауважимо, що Москва заявила, що диктатор нібито добровільно передав владу.
Натомість Росія на тлі подій у Сирії виводить свої кораблі з морських баз, а також перекидає залишки озброєння з баз, зокрема і на території Лівану.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Прокачування газу в Україні з 1 січня подорожчає учетверо через нульовий транзит
|Байден оголосив про виділення $2,5 млрд Україні для сфери оборони - Білий дім
|Сибіга розкрив деталі візиту до Дамаска
|США нададуть Україні $15 мільярдів із доходів від заморожених російських активів - Шмигаль
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Мінфін США виділяє Україні допомогу в $3,4 млрд
|«Росія - важлива країна». Новий лідер Сирії хоче зберегти відносини з Москвою і налагодити з Україною
|Байден оголосив про виділення $2,5 млрд Україні для сфери оборони - Білий дім
|Сибіга розкрив деталі візиту до Дамаска
|США нададуть Україні $15 мільярдів із доходів від заморожених російських активів - Шмигаль
|Китай збільшить експорт автомобілів на 14% у 2025 р. - експерти
|Китай знизить імпортні тарифи на деякі види вторинної мідної та алюмінієвої сировини
Бізнес
|MediaTek представила новий чип Dimensity 8400, який побудований на тій самій архітектурі, що й флагманський Dimensity 9400
|Fiat і Maserati поставили на паузу виробництво електромобілів через низький попит
|Twitter/X підвищив вартість передплати Premium Plus майже на 40% — українці платитимуть $22 на місяць
|Китайські виробники електромобілів вдаряються об стіну мит ЄС – Bloomberg
|Адміністрація Байдена розпочала нове розслідування проти китайських мікросхем
|Telegram уперше став прибутковим після трьох років монетизації
|Google Chrome запроваджує виявлення шахрайства за допомогою ШІ для захисту конфіденційності