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Telegram заблокував канали російської пропаганди в ЄС
09:30 30.12.2024 |
Месенджер Telegram почав блокувати канали російської державної пропаганди на території Європейського Союзу. З 28 грудня там недоступні канали "РИА Новости", НТВ, "Россия 1", "Известия" і RT.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ та власний моніторинг.
На прикладі з Telegram-каналом "РИА Новости" повідомляється, що він недоступний користувачам із Латвії, Німеччини, Литви, Нідерландів, Франції та Швейцарії.
"Цей канал недоступний, оскільки порушував місцеве законодавство", - йдеться в повідомленні.
Така сама ситуація з Telegram-каналом "Известия", який не завантажується щонайменше в Іспанії, Німеччині, Швеції та Бельгії. При спробі зайти на канали теж з'являється повідомлення про порушення місцевого законодавства.
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