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АНАЛІТИКА

Telegram заблокував канали російської пропаганди в ЄС

 

Месенджер Telegram почав блокувати канали російської державної пропаганди на території Європейського Союзу. З 28 грудня там недоступні канали "РИА Новости", НТВ, "Россия 1", "Известия" і RT.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ та власний моніторинг.

На прикладі з Telegram-каналом "РИА Новости" повідомляється, що він недоступний користувачам із Латвії, Німеччини, Литви, Нідерландів, Франції та Швейцарії.

 

"Цей канал недоступний, оскільки порушував місцеве законодавство", - йдеться в повідомленні.

Така сама ситуація з Telegram-каналом "Известия", який не завантажується щонайменше в Іспанії, Німеччині, Швеції та Бельгії. При спробі зайти на канали теж з'являється повідомлення про порушення місцевого законодавства.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Росія
 

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