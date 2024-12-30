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АНАЛІТИКА

Азербайджан ввів обмеження на в'їзд росіян без візи

 

Азербайджан посилив правила перебування для росіян. Громадяни Росії, які прибудуть до Азербайджану в безвізовому порядку, не зможуть перебувати в країні понад 90 днів протягом одного календарного року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на уряд Азербайджану.

Кабінет міністрів Республіки Азербайджан постановив, що у безвізовому порядку для громадян Російської Федерації, які постійно проживають у Російській Федерації, та осіб без громадянства визначено, що строк їх тимчасового перебування на території Азербайджанської Республіки не може перевищувати 90 календарних днів упродовж одного року.

Дана постанова набере чинності з 1 січня 2025 року.

Зауважимо, що з 1 січня 2025 року в Росії також набудуть чинності зміни, згідно з якими термін тимчасового перебування іноземця, який приїхав до країни у порядку, що не вимагає отримання візи, не може перевищувати 90 діб сумарно протягом одного календарного року.

Нагадаємо, днями у Казахстані біля міста Актау впав пасажирський літак. Сьогодні президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що літак був пошкоджений на території Росії та пояснив, що борт отримав пошкодження внаслідок обстрілу з землі.

Зауважимо, що у момент аварії на борту перебувало 67 осіб. Внаслідок катастрофи 38 осіб загинули, включно з пілотами.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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