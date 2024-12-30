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АНАЛІТИКА

Росія оголосила про припинення постачання газу Молдові «через борги», у Кишиневі відреагували

 

Російська компанія «Газпром» оголосила, що 1 січня 2025 року о 08.00 годині за московським часом припинить постачання газу до Молдови.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє NewsMaker.

Газовий монополіст РФ звинуватив Молдову у нібито відмові врегулювати заборгованість за постачання газу.

В.о. глави «Moлдовагаз» Вадим Чебан заявив, що компанія «взяла до відома» рішення «Газпрому». Він нагадав, що з грудня 2022 року весь газ, що поставляється з Росії, передавали в придністровський регіон.

«Водночас природний газ для споживачів правого берега Дністра купували на регіональних та європейських ринках. Слід наголосити, що «Moлдовагаз» законтрактував необхідні обсяги газу, які повністю забезпечать все споживання Правобережжя до кінця березня 2025 року», - уточнив Чебан.

Як повідомлялося, 5 грудня прем'єр-міністр Молдови Дорін Речан заявив, що звернувся до парламенту з проханням запровадити надзвичайну ситуацію в енергетичному секторі.

Парламент Молдови у ніч із 12 на 13 грудня затвердив запровадження надзвичайного стану в енергетиці.

Влада запропонувала запровадити режим надзвичайної ситуації в енергетиці через неясність щодо продовження постачання російського газу у Молдову з 2025 року.

16 грудня у країні набув чинності режим надзвичайної ситуації в енергетичному секторі, який триватиме 60 днів.

18 грудня Речан на засіданні уряду закликав колег відгукнутися до прохання Міністерства енергетики про економію енергоресурсів.
 

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