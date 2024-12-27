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Естонія виводить патрульні кораблі на охорону підводного кабелю Estlink 1
10:57 27.12.2024 |
Естонія виводить патрульні кораблі для забезпечення енергетичного з'єднання з Фінляндією зранку у п'ятницю, 27 грудня.
Про це повідомило Міністерство оборони країни, передає "Європейська правда".
Як інформується, міністр оборони Естонії Ханно Певкур і командувач Сил оборони генерал-майор Андрус Меріло домовилися, що 27 грудня вранці військово-морські сили почнуть патрулювання підводного кабелю Estlink 1, який забезпечує енергетичні зв'язки між Естонією і Фінляндією.
Зокрема, як інформується, естонські військово-морські сили направлять до кабелю Estlink 1 корабель Raju.
Певкур підкреслив, що держава повинна бути конкретною у своїй реакції на такі інциденти та дати чіткий сигнал, що атаки на критичну інфраструктуру отримають відповідь.
"Звичайно, слідство має з'ясувати всі деталі розриву кабелю Estlink 2 і кабелів зв'язку, але наше завдання - негайно послати чіткий сигнал, що ми готові захищати зв'язок між Естонією і Фінляндією також і військовими засобами", - наголосив очільник оборонного відомства країни.
Він зауважив, що після розриву Estlink 2 важливо зберегти енергетичний зв'язок між Естонією та Фінляндією і забезпечити захист критично важливої інфраструктури.
"Тому я вдячний, що і командувач Сил оборони, і ВМС розуміють необхідність забезпечення захисту підводного кабелю і готові швидко розпочати відповідну операцію у Фінській затоці", - додав міністр оборони країни.
За словами заступника командувача ВМС, капітана флоту Юхана-Еліаса Сельямаа, ВМС готові до операції.
"Рано вранці ми відправили в дорогу групу, яка почне патрулювання на Estlink 1. Крім того, ми перебуваємо в активному контакті з фінським флотом і фінською прикордонною службою і діємо скоординовано", - наголосив Сельямаа.
Нагадаємо, вдень 25 грудня стало відомо про аварійне вимкнення підводного кабелю EstLink 2, що сполучає енергосистеми Естонії і Фінляндії, з невідомих причин. Згодом в Естонії з'ясували, що проблеми є також з кількома кабелями зв'язку, через що уряд терміново зібрався на засідання.
26 грудня у Фінляндії оголосили, що Estlink 2 скоріш за все пошкоджений якорем танкера Eagle S, який вважають належним до "тіньового флоту" Росії, вночі правоохоронці зайшли на борт для слідчих дій. Розслідування з'ясовує, чи йдеться про випадковість, чи умисел.
Прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо похвалив фінські служби за рішучі дії та наголосив, що йдеться про небезпечну тенденцію, яку потрібно зупинити.
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