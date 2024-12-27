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АНАЛІТИКА

США та Японія уклали угоду для посилення стримування ядерних загроз

 

Американський та японський уряди затвердили нові Керівні принципи розширеного стримування для зміцнення співпраці у сфері безпеки на тлі зростаючих стратегічних і ядерних загроз у регіоні.

Про це повідомляє Пентагон, передає "Європейська правда".

Як наголосили у заяві - "альянс стикається з дедалі серйознішими стратегічними і ядерними загрозами".

Документ спрямований на забезпечення стабільності та запобігання конфліктам в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні.

Керівні принципи були розроблені в рамках регулярного Діалогу з питань розширеного стримування. Мета - посилити консультації між союзниками, покращити комунікацію та запровадити нові механізми стратегічного стримування.

Документ передбачає:

* зміцнення оборонних можливостей США, підтриманих силами самооборони Японії;

* удосконалення стратегічних комунікацій для запобігання потенційним загрозам;

* спільне використання новітніх оборонних технологій та засобів реагування.

Союзники наголосили, що продовжуватимуть працювати над зміцненням механізмів стримування, щоб гарантувати мир і безпеку в регіоні.

Ключові теги: США, Японія
 

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