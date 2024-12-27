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США та Японія уклали угоду для посилення стримування ядерних загроз
10:00 27.12.2024 |
Американський та японський уряди затвердили нові Керівні принципи розширеного стримування для зміцнення співпраці у сфері безпеки на тлі зростаючих стратегічних і ядерних загроз у регіоні.
Про це повідомляє Пентагон, передає "Європейська правда".
Як наголосили у заяві - "альянс стикається з дедалі серйознішими стратегічними і ядерними загрозами".
Документ спрямований на забезпечення стабільності та запобігання конфліктам в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні.
Керівні принципи були розроблені в рамках регулярного Діалогу з питань розширеного стримування. Мета - посилити консультації між союзниками, покращити комунікацію та запровадити нові механізми стратегічного стримування.
Документ передбачає:
* зміцнення оборонних можливостей США, підтриманих силами самооборони Японії;
* удосконалення стратегічних комунікацій для запобігання потенційним загрозам;
* спільне використання новітніх оборонних технологій та засобів реагування.
Союзники наголосили, що продовжуватимуть працювати над зміцненням механізмів стримування, щоб гарантувати мир і безпеку в регіоні.
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