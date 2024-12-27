Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Тайвань провів навчання держструктур на випадок вторгнення Китаю, - Reuters

 

Офіс президента Тайваню вперше провів "настільні" навчання за участю державних установ без участі військових. Їхнім завданням була імітація військової ескалації з Китаєм на тлі нових погроз з боку Пекіна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За даними анонімних джерел агентства, у тригодинних навчаннях взяли участь десятки центральних і місцевих урядових установ, а також громадських організацій. Їх очолили віце-президент Сяо Біхім та генеральний секретар Ради національної безпеки Джозеф Ву.

Навчання стали частиною постійних зусиль уряду Тайваню з розбудови спроможності урядових установ і громадянського суспільства давати раду з надзвичайними ситуаціями - від стихійних лих до військового конфлікту.

За словами знайомого з ситуацією чиновника з питань безпеки, під час навчань були змодельовані сценарії, що включають "високоінтенсивну" війну Китаю у сірій зоні, а також ситуацію, коли острів перебуває "на межі конфлікту". Таким чином перевірялася готовність реагування урядових установ Тайваню і громадянського суспільства.

На брифінгу для ЗМІ в Офісі президента пізно ввечері у четвер міністр внутрішніх справ Лю Ши-Фан заявила, що впродовж наступного року уряд має намір підготувати по всьому острову понад 50 тисяч добровольців. Їхнє завдання - реагувати на надзвичайні ситуації, зокрема надавати першу медичну допомогу.

За словами Лю, уряд Тайваню сподівається залучити до цієї роботи державні сектори, такі як водії таксі й охоронці, щоб зменшити навантаження на урядові установи під час надзвичайних ситуацій. Вона також зазначила, що різні урядові установи попросили створити системи резервного копіювання і розробити плани швидкого відновлення після зупинки роботи.

Президент Тайваню Лай Цінде заявив, що країна "змагається з часом", щоб наростити свій потенціал для протидії катастрофам і посилити стримування проти ворога під час вторгнення.

"Мир і стабільність у першому острівному ланцюзі колективно кидають виклик авторитарним державам", - заявив Лай, не уточнивши назву країни.

Перший острівний ланцюг - це група архіпелагів, що простягається приблизно від Індонезії по дузі на північний схід до Японії, охоплюючи Південно-Китайське і Східно-Китайське моря.
За матеріалами: РБК-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,8447
  0,0176
 0,04
EUR
 1
 43,5122
  0,0037
 0,01

Курс обміну валют на сьогодні, 10:12
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,5462  0,04 0,10 42,2262  0,03 0,08
EUR 43,3981  0,03 0,07 44,1527  0,05 0,11

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,9200  0,09 0,22 41,9400  0,08 0,19
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес