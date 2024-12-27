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АНАЛІТИКА

Баку очікує, що російська сторона зізнається у збитті азербайджанського літака, - Reuters

 

Пасажирський літак розбився у Казахстані учора вранці. Ймовірно, його було збито російською стороною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За даними джерел видання, російська протиповітряна оборона збила літак "Азербайджанських авіаліній". При цьому найближчий російський аеропорт на траєкторії польоту літака "Махачкала" був закритий під час події.

"Ніхто не стверджує, що це було зроблено навмисно. Однак, з огляду на встановлені факти, Баку очікує, що російська сторона зізнається у збитті азербайджанського літака", - сказало джерело.

Авіакатастрофа у Казахстані

Вчора у Казахстані впав пасажирський літак Embraer 190 авіакомпанії AZAL. Під час польоту на борту перебувало 67 осіб, внаслідок аварії загинули 38 людей.

Відомо, що літак прямував з Баку до Грозного.

Як пише видання Euronews, в Азербайджані підтвердили, що причиною авіакатастрофи була російська ракета.

Також сьогодні національний авіаперевізник Ізраїлю El Al призупинив польоти в Росію. Рішення було прийнято після авіакатастрофи у Казахстані.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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