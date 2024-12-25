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АНАЛІТИКА

По всій Норвегії через масштабний збій зупинились поїзди

 

Через несправність у системі зв'язку між поїздами та диспетчерами з ранку середи, 25 грудня, повністю зупинився залізничний рух у Норвегії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NRK.

Норвезький державний залізичний оператор Bane Nor повідомив про збій у русі поїздів о 7:55 (8:55 за Києвом).

"Уся країна закрита для руху поїздів. Слід очікувати затримок, а деякі поїзди можуть бути скасовані. Це пов'язано з помилкою в системі зв'язку", - додали там.

Представник перевізника Ойстейн Ставдал Паульсен сказав, що для усунення збою скерували всі ремонтні бригади, але назвати час усунення збою в компанії не можуть.

Для деяких пасажирів норвезької залізниці планують організувати альтернативні автобусні маршрути.
Ключові теги: Норвегія
 

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