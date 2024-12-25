Фінансові новини
- |
- 25.12.24
- |
- 14:31
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
При Держдепі США закрився підрозділ боротьби з глобальною дезінформацією
10:45 25.12.2024 |
Центр глобальної взаємодії (GEC) при Державному департаменті США припинив роботу після того, як його фінансування було вилучене з ухваленого тимчасового бюджету.
Про це пише "Європейська правда" з посиланням на AFP.
Центр глобальної взаємодії був створений при Держдепі США у 2016 році. Його річний бюджет становив 61 мільйон доларів, а штат - близько 120 людей.
"Державний департамент консультується з Конгресом щодо наступних кроків", - заявили у зовнішньополітичному відомстві США.
Центр глобальної взаємодії давно був обʼєктом критики республіканців у Конгресі, які звинувачують його у цензурі та стеженні за американцями. GEC критикував і Ілон Маск, який у 2023 році назвав його "загрозою для нашої демократії".
Керівництво GEC відкинуло ці звинувачення, назвавши свою роботу важливою для боротьби з іноземними пропагандистськими кампаніями.
Закриття Центру глобальної взаємодії уперше за вісім років залишає Державний департамент без спеціального відомства для відстеження та протидії дезінформації з боку опонентів США.
У червні GEC оголосив про запуск багатонаціональної Української комунікаційної групи, що базується у Варшаві, для протидії російській дезінформації про війну в Україні.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Зеленський підписав закон про перенесення підвищення податків для ФОПів на 1 січня
|В Україні з'явиться професія «Інспектор з військового обліку»
|Кабмін продовжив на місяць діючі бронювання від мобілізації через кібератаку
|У застосунку «Армія+» запустили нову програму "Плюси" для військових - Умєров
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Україна отримала 150 млн євро грантових коштів від ЄС
|Іран скасував заборону на WhatsApp і Google Play
|Австрійський холдинг Фірташа Ostchem збанкрутував
|По всій Норвегії через масштабний збій зупинились поїзди
|Toyota побудує свій перший завод у Китаї для виробництва електричних Lexus
|При Держдепі США закрився підрозділ боротьби з глобальною дезінформацією
Бізнес
|Адміністрація Байдена розпочала нове розслідування проти китайських мікросхем
|Telegram уперше став прибутковим після трьох років монетизації
|Google Chrome запроваджує виявлення шахрайства за допомогою ШІ для захисту конфіденційності
|Honda і Nissan об'єднаються у 2026 році, Mitsubishi роздумує над приєднанням
|Учені створили ядерно-алмазну батарею, здатну живити пристрої тисячі років
|У Великій Британії ціни на електроенергію впали нижче нуля завдяки рекордному виробленню вітрової енергії
|Дональд Трамп висловив бажання зберегти TikTok у США, тому що у нього є «тепле місце» в серці для цього додатка