В Росії обмірковують повну заборону дзвінків в месенджерах – росЗМІ

Мінцифри РФ і орган цензури РФ Роскомнагляд обговорюють можливість запровадити обмеження на дзвінки в месенджерах нібито через перехід туди шахраїв.

Про це повідомляє російське видання "Комерсант" з посиланням на джерела на телеком-ринку.

За їхніми словами, розглядається два сценарії: блокування голосового трафіку тільки з-за кордону і повна заборона на голосові дзвінки в месенджерах. Співрозмовник видання на телеком-ринку додає, що "голосові виклики в месенджерах можуть бути заблоковані тільки на рівні Роскомнагляду".

У жовтні Роскомнагляд вже допускав можливість блокування дзвінків через месенджери, бо відомство цензури може це робити, якщо вони будуть порушувати вимоги російського законодавства.

У Мінцифри "Комерсанту" сказали, що поки не "розробляють нормативних документів, що обмежують голосовий трафік у месенджерах", додавши, що "відкриті до пропозицій галузі". У Роскомнагляді не відповіли "Комерсанту".

Повідомляється, що зараз частка шахрайських дзвінків у месенджерах становить близько 40%, тоді як три роки тому цей показник не перевищував 1%. Водночас оператор зв'язку "не має технічної можливості аналізувати дзвінки в месенджерах" і визначати, з якої країни вони надходять.

Як зазначили у "МегаФоні", наразі запобігання шахрайським дзвінкам через месенджери може здійснюватися тільки на рівні додаткових додатків у смартфоні абонента, пише "Комерсант".