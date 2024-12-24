Фінансові новини
- |
- 24.12.24
- |
- 12:13
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
В Росії обмірковують повну заборону дзвінків в месенджерах – росЗМІ
11:57 24.12.2024 |
Мінцифри РФ і орган цензури РФ Роскомнагляд обговорюють можливість запровадити обмеження на дзвінки в месенджерах нібито через перехід туди шахраїв.
Про це повідомляє російське видання "Комерсант" з посиланням на джерела на телеком-ринку.
За їхніми словами, розглядається два сценарії: блокування голосового трафіку тільки з-за кордону і повна заборона на голосові дзвінки в месенджерах. Співрозмовник видання на телеком-ринку додає, що "голосові виклики в месенджерах можуть бути заблоковані тільки на рівні Роскомнагляду".
У жовтні Роскомнагляд вже допускав можливість блокування дзвінків через месенджери, бо відомство цензури може це робити, якщо вони будуть порушувати вимоги російського законодавства.
У Мінцифри "Комерсанту" сказали, що поки не "розробляють нормативних документів, що обмежують голосовий трафік у месенджерах", додавши, що "відкриті до пропозицій галузі". У Роскомнагляді не відповіли "Комерсанту".
Повідомляється, що зараз частка шахрайських дзвінків у месенджерах становить близько 40%, тоді як три роки тому цей показник не перевищував 1%. Водночас оператор зв'язку "не має технічної можливості аналізувати дзвінки в месенджерах" і визначати, з якої країни вони надходять.
Як зазначили у "МегаФоні", наразі запобігання шахрайським дзвінкам через месенджери може здійснюватися тільки на рівні додаткових додатків у смартфоні абонента, пише "Комерсант".
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Зеленський: Україна пропонувала компенсацію для словаків, але Фіцо не захотів
ТОП-НОВИНИ
|Україна розробляє ракету, що долетить до Москви, і ще понад 10 проектів, - The Economist
|Німеччина передала Україні пакет військової допомоги: IRIS-Т, Patriot, Gepard та Leopard
|Оновлена програма EFF з МВФ поповнилася трьома структурними маяками про НКЦПФР, НКРЕКП і Нацбанк
|МВФ прогнозує завершення війни наприкінці 2025 або у 2026 році
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|В Росії обмірковують повну заборону дзвінків в месенджерах – росЗМІ
|ФРС може змінити умови стрес-тестів для найбільших банків
|В Туреччині стався вибух на збройовому заводі з 12 загиблими
|Японія планує до 2050 року вийти на нульовий рівень викидів CO2
|Байден затвердив оборонний бюджет США на $895 млрд
|Німеччина призупинила проєкти для Грузії на 237 млн євро
Бізнес
|Учені створили ядерно-алмазну батарею, здатну живити пристрої тисячі років
|У Великій Британії ціни на електроенергію впали нижче нуля завдяки рекордному виробленню вітрової енергії
|Дональд Трамп висловив бажання зберегти TikTok у США, тому що у нього є «тепле місце» в серці для цього додатка
|Акціонери Intel позиваються до Пета Гелсінгера — вимагають повернути зарплату за три роки
|OpenAI запустила в широкий доступ інтернет-пошук на базі ChatGPT
|Китайський робокоп вперше вийшов на патрулювання вулиць: він нагадує BB-8 з «Зоряних війн»
|Майбутнє геймінгу: Sony та AMD об’єднуються для впровадження штучного інтелекту в ігри