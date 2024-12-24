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ФРС може змінити умови стрес-тестів для найбільших банків
11:49 24.12.2024 |
Федеральна резервна система США (ФРС) розглядає можливість внесення суттєвих змін до щорічних стрес-тестів для найбільших банків країни, щоб знизити волатильність результатів тестів і зробити процес більш прозорим.
У пресрелізі ФРС не розкривають деталей можливих змін, але зазначено, що вони можуть стосуватися поправок до моделей, які оцінюють гіпотетичні збитки банків. Зокрема, Федрезерв може усереднити результати за два роки, щоб зменшити ризик значних коливань від року до року.
Також розглядається надання зацікавленим особам можливості залишити коментарі щодо сценаріїв стрес-тестів до їх остаточного затвердження.
ФРС наголосила, що зміни не матимуть "значного впливу на загальний рівень капіталу банків".
Як пише Financial Times, багато в чому прагнення переглянути методологію проведення стрес-тестів стало наслідком змін адміністративного законодавства. Зокрема, раніше цього року Goldman Sachs став першим банком США, який успішно оскаржив результати тестів і домігся зниження вимог до свого капіталу.
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