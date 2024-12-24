В Туреччині стався вибух на збройовому заводі з 12 загиблими

У Туреччині стався вибух на заводі з виробництва вибухових речовин, що забрав життя щонайменше 12 людей.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє CNN Türk.

Окрім 12 загиблих, три людини отримали поранення в результаті вибуху в північно-західній провінції Баликесір у районі села Каресі.

Вибух стався у виробничій зоні, а не в головній будівлі. Там працювали 15 людей. Частина будівлі обвалилася.

Через пожежу, що почалась після вибуху, на місце було направлено багато пожежних бригад, а також медиків.

Губернатор Баликесіра Ісмаїл Устаоглу заявив, що можливість саботажу виключена і ризику нового вибуху немає.

Міністр юстиції Йилмаз Тунч оголосив, що за фактом вибуху розпочато розслідування.

За даними місцевих ЗМІ, завод спеціалізувався на виготовленні боєприпасів для легкої зброї і працював з 2014 року.

На початку листопада на нафтопереробному заводі на північному заході Туреччини стався вибух, в результаті якого щонайменше 12 працівників отримали легкі поранення.

А в жовтні у результаті нападу озброєних терористів у середу в провінції Анкара на підприємстві Turkish Aerospace Industries, яке виробляє у тому числі військову техніку, загинули троє людей.