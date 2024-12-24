Фінансові новини
- |
- 24.12.24
- |
- 12:13
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
В Туреччині стався вибух на збройовому заводі з 12 загиблими
10:44 24.12.2024 |
У Туреччині стався вибух на заводі з виробництва вибухових речовин, що забрав життя щонайменше 12 людей.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє CNN Türk.
Окрім 12 загиблих, три людини отримали поранення в результаті вибуху в північно-західній провінції Баликесір у районі села Каресі.
Вибух стався у виробничій зоні, а не в головній будівлі. Там працювали 15 людей. Частина будівлі обвалилася.
Через пожежу, що почалась після вибуху, на місце було направлено багато пожежних бригад, а також медиків.
Губернатор Баликесіра Ісмаїл Устаоглу заявив, що можливість саботажу виключена і ризику нового вибуху немає.
Міністр юстиції Йилмаз Тунч оголосив, що за фактом вибуху розпочато розслідування.
За даними місцевих ЗМІ, завод спеціалізувався на виготовленні боєприпасів для легкої зброї і працював з 2014 року.
На початку листопада на нафтопереробному заводі на північному заході Туреччини стався вибух, в результаті якого щонайменше 12 працівників отримали легкі поранення.
А в жовтні у результаті нападу озброєних терористів у середу в провінції Анкара на підприємстві Turkish Aerospace Industries, яке виробляє у тому числі військову техніку, загинули троє людей.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Зеленський: Україна пропонувала компенсацію для словаків, але Фіцо не захотів
ТОП-НОВИНИ
|Україна розробляє ракету, що долетить до Москви, і ще понад 10 проектів, - The Economist
|Німеччина передала Україні пакет військової допомоги: IRIS-Т, Patriot, Gepard та Leopard
|Оновлена програма EFF з МВФ поповнилася трьома структурними маяками про НКЦПФР, НКРЕКП і Нацбанк
|МВФ прогнозує завершення війни наприкінці 2025 або у 2026 році
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|В Росії обмірковують повну заборону дзвінків в месенджерах – росЗМІ
|ФРС може змінити умови стрес-тестів для найбільших банків
|В Туреччині стався вибух на збройовому заводі з 12 загиблими
|Японія планує до 2050 року вийти на нульовий рівень викидів CO2
|Байден затвердив оборонний бюджет США на $895 млрд
|Німеччина призупинила проєкти для Грузії на 237 млн євро
Бізнес
|Учені створили ядерно-алмазну батарею, здатну живити пристрої тисячі років
|У Великій Британії ціни на електроенергію впали нижче нуля завдяки рекордному виробленню вітрової енергії
|Дональд Трамп висловив бажання зберегти TikTok у США, тому що у нього є «тепле місце» в серці для цього додатка
|Акціонери Intel позиваються до Пета Гелсінгера — вимагають повернути зарплату за три роки
|OpenAI запустила в широкий доступ інтернет-пошук на базі ChatGPT
|Китайський робокоп вперше вийшов на патрулювання вулиць: він нагадує BB-8 з «Зоряних війн»
|Майбутнє геймінгу: Sony та AMD об’єднуються для впровадження штучного інтелекту в ігри