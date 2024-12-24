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Японія планує до 2050 року вийти на нульовий рівень викидів CO2
10:36 24.12.2024 |
Японія планує до 2035 року скоротити викиди вуглекислого газу на 60% порівняно з рівнем 2013 року, пише Bloomberg.
Нову мету оголосили представники спільної робочої групи міністерств торгівлі та навколишнього середовища Японії, які вважають, що такий темп дасть змогу країні вийти на нульовий рівень викидів до 2050 року.
Попередня мета Японії передбачала скорочення викидів на 46% до 2030 року.
Після громадського обговорення запропонований робочою комісією план має остаточно затвердити уряд Японії в рамках зобов'язань країни згідно з Паризькою угодою щодо клімату.
Японія увійшла до п'ятірки лідерів за викидами CO2 у 2023 році, свідчать дані Європейської комісії.
Минулого року понад 60% вироблення електроенергії в країні припадало на вугілля й природний газ. Перехід на відновлювані джерела енергії стримується, зокрема, проблемами у сфері регулювання перезапуску атомних електростанцій, а також браком вільних земель для розвитку сонячної енергетики та будівництва наземних вітропарків.
Водночас екологи та експерти в галузі клімату називають поставлену Японією мету недостатньо амбітною. За оцінками аналітиків групи Climate Action Tracker, що аналізує національні кліматичні стратегії, щоб утримати зростання глобальної температури в межах 1,5 градуса Цельсія вище за доіндустріальний рівень, Японія має скоротити викиди приблизно на 80% до 2035 року, а не на 60%.
Для виходу на нульові чисті викиди Японії треба буде до 2050 року інвестувати в низьковуглецеві активи та інфраструктури $7,7 трлн, пише BloombergNEF у вересневому звіті.
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