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АНАЛІТИКА

Байден затвердив оборонний бюджет США на $895 млрд

 

Президент США Джо Байден у понеділок підписав оборонний бюджет країни на суму 895 мільярдів доларів США.

Про це йдеться на сайті Білого дому, повідомляє "Європейська правда".

Закон про асигнування на національну оборону (NDAA) був прийнятий за двопартійної підтримки в обох палатах після місяців переговорів.

Остаточна угода виключила деякі з найбільш суперечливих питань, такі як заходи, пов'язані з абортами, і зусилля Пентагону щодо сприяння різноманітності та інклюзії в армії.

Водночас положення, включене за наполяганням спікера Майка Джонсона, забороняє військовій системі охорони здоров'я Tricare покривати лікування гендерної дисфорії.

Байден розкритикував це положення в заяві, в якій виклав свої заперечення проти законопроєкту.

Закон передбачає виділення 850 мільярдів доларів на базовий бюджет Міністерства оборони і 33,5 мільярда доларів на програми ядерної зброї під керівництвом Міністерства енергетики.

Також комітет Сенату у справах збройних сил дозволив виділити додаткові 25 мільярдів доларів на протиракетну оборону, суднобудування та технології боротьби з безпілотниками.

Нагадаємо, що в ухваленій редакції закону немає положення про можливість лендлізу для України.
Ключові теги: США
 

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