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АНАЛІТИКА

У Кремлі кажуть, що "імпульсів" щодо зустрічі Трампа і Путіна поки не було

 

Передумов для організації зустрічі правителя Росії Владіміра Путіна з обраним президентом США Дональдом Трампом поки що немає.

Про це повідомив ТАСС прессекретар господаря Кремля Дмитрій Пєсков, передає "Європейська правда".

"Поки що жодних реальних імпульсів не було", - сказав він у відповідь на запитання, чи існує можливість зустрічі ще до інавгурації Трампа, чи поки що немає ні конкретики, ні передумов для очних контактів.

Обраний президент США Дональд Трамп заявив у неділю, що правитель Росії Владімір Путін висловив бажання зустрітися з ним якнайшвидше, щоб обговорити війну в Україні.

Минулого тижня під час щорічної пресконференції Путіна для ЗМІ він сказав, що "готовий" до потенційних переговорів з Трампом.

Варто зазначити, що під час виборчої кампанії Дональд Трамп неодноразово хизувався своїми гарними відносинами з Путіним. Він також неодноразово обіцяв закінчити війну в Україні протягом 24 годин у разі свого обрання.

У листопаді російське видання "Верстка" повідомило, що Путін неформально привітав Трампа з перемогою на президентських виборах нібито "через знайомих".

Також ЗМІ повідомляли про телефонну розмову Трампа і Путіна після виборів у США, але у Кремлі це заперечували.
Ключові теги: США, Росія
 

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