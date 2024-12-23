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АНАЛІТИКА

Трамп не відмовився від ідеї купити Гренландію, вважає це абсолютною необхідністю

 

Новообраний американський президент Дональд Трамп призначив співзасновника платіжного онлайн-сервісу PayPal Кеннета Гоурі на посаду посла США в Данії та побажав, щоб Гренландія перейшла під контроль Вашингтона.

Відповідне бажання він висловив у соцмережі Truth Social, передає "Європейська правда".

Як заявив Трамп, призначаючи Гоурі, майбутній посол США у Данії за його першої каденції був послом США у Швеції.

На думку новообраного президента, як співзасновник PayPal та венчурного фонду Founders Fund, Гоурі "перетворив американські інновації та технологічне лідерство на глобальні історії успіху, і цей досвід буде безцінним у представленні за кордоном".

"З метою забезпечення національної безпеки та свободи в усьому світі Сполучені Штати Америки вважають, що володіння і контроль над Гренландією є абсолютною необхідністю. Кен виконає прекрасну роботу, представляючи інтереси США", - написав Трамп.

За даними видання Axios, з 1867 року влада США неодноразово розглядала можливість купівлі або навіть намагалася придбати Гренландію.

Гренландія географічно вважається частиною континенту Північна Америка, але має тісні геополітичні зв'язки з Європою та отримує фінансування від ЄС, оскільки з 1979 року має статус автономної заморської території Данії.

Острів має прямий доступ до Арктики, де давно тривають перегони між різними країнами за ресурси в регіоні.

Вважається, що в Гренландії є родовища золота, срібла, міді та урану, а у водах біля узбережжя острова, як вважають геологи, є великий потенціал для видобутку нафти.

Крім того, останніми роками Росія також намагається претендувати на території, прилеглі до виключної економічної зони Гренландії.

Нагадаємо, у 2019 році Трамп задумався над ідеєю купівлі острова Гренландія, який належить Данії.

Тоді данські політики з різних флангів політичного спектра заявили, що Трамп повинен забути про цю ідею.

Водночас союзник з оточення ще 45-го президента США підтвердив, що Трамп озвучував ідею придбати Гренландію, проте запевнив, що глава США не ставився до цього серйозно.

Після цього Міністерство закордонних справ Гренландії заявило, що острів не продається.
Ключові теги: США
 

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