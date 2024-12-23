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Трамп не відмовився від ідеї купити Гренландію, вважає це абсолютною необхідністю
12:15 23.12.2024 |
Новообраний американський президент Дональд Трамп призначив співзасновника платіжного онлайн-сервісу PayPal Кеннета Гоурі на посаду посла США в Данії та побажав, щоб Гренландія перейшла під контроль Вашингтона.
Відповідне бажання він висловив у соцмережі Truth Social, передає "Європейська правда".
Як заявив Трамп, призначаючи Гоурі, майбутній посол США у Данії за його першої каденції був послом США у Швеції.
На думку новообраного президента, як співзасновник PayPal та венчурного фонду Founders Fund, Гоурі "перетворив американські інновації та технологічне лідерство на глобальні історії успіху, і цей досвід буде безцінним у представленні за кордоном".
"З метою забезпечення національної безпеки та свободи в усьому світі Сполучені Штати Америки вважають, що володіння і контроль над Гренландією є абсолютною необхідністю. Кен виконає прекрасну роботу, представляючи інтереси США", - написав Трамп.
За даними видання Axios, з 1867 року влада США неодноразово розглядала можливість купівлі або навіть намагалася придбати Гренландію.
Гренландія географічно вважається частиною континенту Північна Америка, але має тісні геополітичні зв'язки з Європою та отримує фінансування від ЄС, оскільки з 1979 року має статус автономної заморської території Данії.
Острів має прямий доступ до Арктики, де давно тривають перегони між різними країнами за ресурси в регіоні.
Вважається, що в Гренландії є родовища золота, срібла, міді та урану, а у водах біля узбережжя острова, як вважають геологи, є великий потенціал для видобутку нафти.
Крім того, останніми роками Росія також намагається претендувати на території, прилеглі до виключної економічної зони Гренландії.
Нагадаємо, у 2019 році Трамп задумався над ідеєю купівлі острова Гренландія, який належить Данії.
Тоді данські політики з різних флангів політичного спектра заявили, що Трамп повинен забути про цю ідею.
Водночас союзник з оточення ще 45-го президента США підтвердив, що Трамп озвучував ідею придбати Гренландію, проте запевнив, що глава США не ставився до цього серйозно.
Після цього Міністерство закордонних справ Гренландії заявило, що острів не продається.
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