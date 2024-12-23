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АНАЛІТИКА

Китай заявив США протест у зв'язку з рішенням Байдена про продаж зброї Тайваню - МЗС КНР

 

Китай заявив протест Сполученим Штатам у зв'язку з рішенням президента США Джо Байдена надати військову допомогу Тайваню, повідомив МЗС КНР.

"Китайська сторона висловлює (...) невдоволення і заявляє рішучий протест і вже зробила відповідне подання США", - йдеться в повідомленні, опублікованому на сайті МЗС Китаю.

У МЗС заявили, що надання США військової допомоги Тайваню є "порушенням принципу "одного Китаю" (...) і обмеженням суверенітету та інтересів його безпеки, зобов'язань лідерів США не підтримувати незалежність Тайваню, а також неправильним сигналом сепаратистським силам, які виступають за незалежність Тайваню".

Також Китай закликав Сполучені Штати припинити озброювання Тайваню і зупинити дії, що підривають мир і стабільність у Тайванській протоці.

"Китай вживе всіх необхідних заходів для (...) захисту національного суверенітету, безпеки і територіальної цілісності", - йдеться в публікації китайського зовнішньополітичного відомства.

Як повідомлялося, напередодні Байден дав вказівку держсекретареві Ентоні Блінкену виділити Тайваню коштом запасів міністерства оборони $571,3 млн на оборонні товари та послуги, а також на військову освіту і підготовку кадрів.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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